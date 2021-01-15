Назван главный признак перенесенного коронавируса

Повышенная слабость и утомляемость могут свидетельствовать о перенесенном коронавирусе. Об этом в разговоре с изданием Express рассказал главный медицинский специалист Push Doctor Дэн Банстон (Dan Bunstone).

По словам врача, если последние три месяца пациент испытывает повышенную утомляемость, то это может быть признаком перенесенного коронавируса. Банстон заметил, что слабость является одним из главных последствий многих вирусных заболеваний. Такое состояние обычно наблюдается в течение 12 недель с момента заражения. При отсутствии других последствий по данному признаку можно понять, что пациент переболел коронавирусом бессимптомно.

Медик уточнил, что симптомы и последствия COVID-19 индивидуальны, однако чаще всего вместе с утомляемостью наблюдаются головные боли, а также ломота в мышцах и суставах.

Дэн Банстон рекомендовал немедленно обратиться к врачам в случае повышенной температуры, кашля, исчезновения обоняния и вкуса. По словам специалиста, только тест на антитела может дать однозначный результат, переболел ли пациент коронавирусом или нет.