Пока вы в маске: Ученые заговорили о «российском» штамме коронавируса 

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Гинцбург допустил существование "российского" штамма COVID-19

Газета.Ru

ЮАР и России , предположительно, существует свой уникальный штамм коронавирусной инфекции, как в Великобритании Бразилии , но его пока не обнаружили.

Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности "лайт-версии" российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из реестра ведомства.

Столичные власти ответили, когда закончится удаленка для школьников

Решение о формате обучения московских школьников после новогодних каникул будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Читать новость полностью

Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса

Центр имени Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса, заявил директор центра Александр Гинцбург . Об этом пишет РИА «Новости».

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова госпитализирована

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», депутат ЗАкСа Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова сообщила о своей госпитализации с подтвержденным коронавирусом. Вместе с ней в больницу попала дочь.