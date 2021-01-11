Пока вы в маске: Ученые заговорили о «российском» штамме коронавируса 

Гинцбург допустил существование "российского" штамма COVID-19
Газета.Ru
В России, предположительно, существует свой уникальный штамм коронавирусной инфекции, как в Великобритании, ЮАР и Бразилии, но его пока не обнаружили.
Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт"
Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности "лайт-версии" российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из реестра ведомства.
Столичные власти ответили, когда закончится удаленка для школьников
Решение о формате обучения московских школьников после новогодних каникул будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Читать новость полностью
Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса
Центр имени Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса, заявил директор центра Александр Гинцбург. Об этом пишет РИА «Новости».
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова госпитализирована
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», депутат ЗАкСа Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова сообщила о своей госпитализации с подтвержденным коронавирусом. Вместе с ней в больницу попала дочь.