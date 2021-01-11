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Гинцбург допустил существование «российского» штамма COVID-19 

Газета.Ru 1 час назад
Гинцбург допустил существование «российского» штамма COVID-19
Фото: Газета.Ru
В России, предположительно, существует свой уникальный штамм коронавирусной инфекции, как в Великобритании, ЮАР и Бразилии, но его пока не обнаружили. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

«Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — сказал специалист.

По его словам, на территории России секвенируют (определяют первичную аминокислотную и нуклеотидную последовательности) меньшее количество образцов вирусов, чем в британском королевстве, поэтому пока новый штамм не выявили.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.
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Общество , Борис Джонсон , Александр Гинцбург , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , РИА Новости
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