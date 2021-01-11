Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова госпитализирована

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», депутат ЗАкСа Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова сообщила о своей госпитализации с подтвержденным коронавирусом. Вместе с ней в больницу попала дочь.

На своей официальной странице 51-летняя актриса заявила, что обычно не оповещает о проблемах со здоровьем, но на фоне мировой беды считает нужным сообщить о том, что у нее COID.

«Увы, и в мою семью пришла болезнь. Я и моя дочь Маша на самоизоляции, — написала Мельникова. — Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время».

Анастасия заявила, что она и ее дочь не теряют надежду и не впадают в панику. В этой связи Мельникова отметила, что ее предки пережили и более тяжелое испытание — ленинградскую блокаду.