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Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Алжире 

Авторадио 1 час назад
Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Алжире
Фото: РИА Новости
Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Алжире. Это первое африканское государство, которое официально одобрило препарат. Выпускать его для Алжира будут по российской технологии на зарубежных мощностях: в частности, в Индии, Китае, Южной Корее. А с 15 января производство «Спутника V» начнется еще и в Бразилии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Выпускать препарат будут сразу в двух бразильских регионах, туда уже доставили клеточный материал. В России масштабы вакцинации расширяют. В Бурятии «Спутником V» прививают солдат и офицеров Восточного военного округа, в Красноярске повторную вакцинацию проходят медики. А в Приморье планируют в два с половиной раза увеличить число прививочных пунктов, отмечает Первый канал.
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Общество , Алжир , Бразилия , Индия , Китай , Южная Корея , Красноярск , Красноярский Край , Приморский Край
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