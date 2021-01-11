Китае, Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Алжире . Это первое африканское государство, которое официально одобрило препарат. Выпускать его для Алжира будут по российской технологии на зарубежных мощностях: в частности, в Индии Южной Корее . А с 15 января производство «Спутника V» начнется еще и в Бразилии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Выпускать препарат будут сразу в двух бразильских регионах, туда уже доставили клеточный материал. В России масштабы вакцинации расширяют. В Бурятии «Спутником V» прививают солдат и офицеров Восточного военного округа, в Красноярске повторную вакцинацию проходят медики. А в Приморье планируют в два с половиной раза увеличить число прививочных пунктов, отмечает Первый канал.