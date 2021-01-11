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Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины «Спутник Лайт» 

РИА Новости и ещё 21 2 часа назад
Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины «Спутник Лайт»
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности "лайт-версии" российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из реестра ведомства.
Испытания "Спутника Лайт — 2020" продлятся до 31 декабря этого года, в них будут участвовать 150 добровольцев.
Ранее Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего "Спутник V", рассказал, что иммунитет после вакцинацией "лайт-версией" препарата будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител.
При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие, отмечал ученый. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.
Как уточнял Гинцбург, россиян по-прежнему будут прививать "Спутником V", а его "лайт-вариант" хотят поставлять за рубеж: такой подход предоставит компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности, охватывая большее число людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Ситуация в мире , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , Алжир , Бразилия , Индия , Китай , Южная Корея
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