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Москва

Столичные власти ответили на вопрос о возврате к очному обучению в школах 

РИА Новости 34 минуты назад
Столичные власти ответили, когда закончится удаленка для школьников
Фото: РИА Новости
Решение о формате обучения московских школьников после новогодних каникул будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении школьных новогодних каникул до 17 января. До новогодних каникул школьники 6-11 классов находились на дистанционном обучении, ученики 1-5 классов учились в школах.

"В соответствии с действующим указом мэра Москвы столичные школьники до 17 января находятся на каникулах. Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе", — сообщили в пресс-службе департамента, отвечая на вопрос, вернутся ли ученики к очному обучению в школах после каникул.

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Образование , Общество , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости
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