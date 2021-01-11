Столичные власти ответили, когда закончится удаленка для школьников

Решение о формате обучения московских школьников после новогодних каникул будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении школьных новогодних каникул до 17 января. До новогодних каникул школьники 6-11 классов находились на дистанционном обучении, ученики 1-5 классов учились в школах.
"В соответствии с действующим указом мэра Москвы столичные школьники до 17 января находятся на каникулах. Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе", — сообщили в пресс-службе департамента, отвечая на вопрос, вернутся ли ученики к очному обучению в школах после каникул.