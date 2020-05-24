Пока вы дома: COVID-19 поставил в России новый рекорд 

Все новости на карте

Раскрыты сроки смягчения ограничительных мер в России

mos.ru

Ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавируса, можно будет снимать, когда у 60-70 процентов граждан обнаружат иммунитет к COVID-19.

В РФ выявили минимальное число новых случаев коронавируса

COVID-19 отступает из России. За минувшие сутки в РФ выявили всего 8599 новых случая коронавируса. Это самый низкий прирост в мае.

Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение

Китай похвалил ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давала профессиональные и своевременные рекомендации с самого начала вспышки коронавируса, заявил глава МИД Китая Ван И.

«Ужасное ощущение!»: заболела вся семья Марии Погребняк

Глава семьи попал в больницу с двусторонней пневмонией. Мария с детьми лечатся дома.