Пока вы дома: COVID-19 поставил в России новый рекорд 

Раскрыты сроки смягчения ограничительных мер в России
mos.ru
Ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавируса, можно будет снимать, когда у 60-70 процентов граждан обнаружат иммунитет к COVID-19.
В РФ выявили минимальное число новых случаев коронавируса
COVID-19 отступает из России. За минувшие сутки в РФ выявили всего 8599 новых случая коронавируса. Это самый низкий прирост в мае.
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жителей других регионов России, приезжающих без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.
Китай похвалил ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давала профессиональные и своевременные рекомендации с самого начала вспышки коронавируса, заявил глава МИД Китая Ван И.
«Ужасное ощущение!»: заболела вся семья Марии Погребняк
Все члены семьи российского футболиста заразились COVID-19.
Глава семьи попал в больницу с двусторонней пневмонией. Мария с детьми лечатся дома.