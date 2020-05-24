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Названо условие смягчения ограничительных мер из-за коронавируса в России 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты сроки смягчения ограничительных мер в России
Фото: www.mos.ru
Ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавируса, можно будет снимать, когда у 60-70 процентов граждан обнаружат иммунитет к COVID-19. Такое условие для смягчения ограничений назвал главный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой».
«60-70 процентов — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц», — отметил специалист.
Брико добавил, что ожидать увеличения числа людей с иммунитетом к коронавирусу в результате естественного «проэпидемичивания» неправильно. По словам эпидемиолог, для этого необходима вакцина.
22 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. По ее словам, текущая ситуация в стране определяется как «достаточно стабильная», однако в ближайшее время все равно необходимо соблюдать все требования и проявлять «особое внимание».
Предсказана сила второй волны коронавируса в России
Общее число случаев заражения в России достигло 335 882 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.
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Общество , Анна Попова , Николай Брико , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Парламентская газета
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