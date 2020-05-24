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Китай похвалил ВОЗ за своевременные рекомендации по коронавирусу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Китай похвалил ВОЗ
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давала профессиональные и своевременные рекомендации с самого начала вспышки коронавируса, заявил глава МИД Китая Ван И.
«С самого начала вспышки COVID-19 ВОЗ под руководством доктора Тедроса Аданома Гебреисуса следовала науке и давала своевременные и профессиональные рекомендации по всем аспектам. Она проделала хорошую работу и выполнила свой мандат», — цитирует РИА «Новости» Ван И.
Также дипломат подчеркнул, что Китай полностью открыт к сотрудничеству с мировым сообществом, чтобы выяснить происхождение коронавируса.
«Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса», — сказал Ван И.
Вместе с тем он добавил, что этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным — то есть без политического вмешательства.
Министр подчеркнул, что в исследовании источника заболевания необходимо уважать суверенитет всех стран, в свою очередь китайская сторона выступает против «презумпции виновности».
Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум. Он обещал полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ.
Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как Трамп обвинил организацию в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.
Позднее Трамп заявил, что США могут возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, сократив взносы до 10%.
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В мире , Дональд Трамп , МИД , ВОЗ , РИА Новости , Китай
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