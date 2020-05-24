«Ужасное ощущение!»: заболела вся семья Марии Погребняк 

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Все члены семьи российского футболиста заразилисьCOVID-19.

Глава семьи попал в больницу с двусторонней пневмонией. Мария с детьми лечатся дома.

О состоянии всех заболевших девушка рассказала в социальной сети.

Как оказалось, самые неприятные симптомы вируса проявляются у всех по-разному. Мария жалуется на боль в горле.

«Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды!»

Старшего сына мучают слабость и кашель, ему диагностировали воспаление легких. У среднего коварный вирус ударил по желудочно-кишечному тракту. Легче всех переносит болезнь самый младший ребенок.

«У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик! Пашка (средний): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас».

Подписчики, как оказалось, тоже вовсю болеют (или уже переболели) CoViD-19.

В микроблоге Погребняк идет бурное обсуждение личных историй болезней.