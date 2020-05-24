Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ужасное ощущение!»: заболела вся семья Марии Погребняк 

Ирина Лебедева 18 минут назад
«Ужасное ощущение!»: заболела вся семья Марии Погребняк
Фото: Instagram
Все члены семьи российского футболиста заразилисьCOVID-19.
Глава семьи попал в больницу с двусторонней пневмонией. Мария с детьми лечатся дома.
О состоянии всех заболевших девушка рассказала в социальной сети.
Как оказалось, самые неприятные симптомы вируса проявляются у всех по-разному. Мария жалуется на боль в горле.
«Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды!»
Старшего сына мучают слабость и кашель, ему диагностировали воспаление легких. У среднего коварный вирус ударил по желудочно-кишечному тракту. Легче всех переносит болезнь самый младший ребенок.
«У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик! Пашка (средний): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас».
Подписчики, как оказалось, тоже вовсю болеют (или уже переболели) CoViD-19.
В микроблоге Погребняк идет бурное обсуждение личных историй болезней.
Как ранее писал «Рамблер», тест на коронавирус нападающего екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка дал положительный результат.
Видео дня. Толпа людей в Новосибирске устроила танцы на улице
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Мария Погребняк , Павел Погребняк , ФК "Урал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кинжал в сердце Европы»: в США заговорили о Калининграде
«Кинжал в сердце Европы»: в США заговорили о Калининграде
Условие непобедимости России назвали на Украине
Условие непобедимости России назвали на Украине
Аномальное пекло: россиян предупредили о жарком лете
Аномальное пекло: россиян предупредили о жарком лете
Клип Little Big поставил рекорд
Клип Little Big поставил рекорд
Назван виновный в крушении украинского Boeing в Иране
Назван виновный в крушении украинского Boeing в Иране
Видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
00:58
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
Общество
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение