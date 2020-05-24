Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение 

«Граждане из других субъектов России, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счёт», — сказал Аксёнов на заседании оперативного штаба по борьбе c COVID-19.

По его словам, если путешественник не сможет оплатить обсерватор, исковые требования отправят в суд, чтобы взыскать всю сумму. Такая мера необходима, поскольку каждый приезжий несёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения региона.

«Мы всех ждём в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам», — заявил глава Крыма.