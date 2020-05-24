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Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение 

Майк Габриелян и ещё 28 23 минуты назад
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жителей других регионов России, приезжающих без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт. Указ об этом он подпишет сегодня, 24 мая, сообщает ТАСС.
«Граждане из других субъектов России, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счёт», — сказал Аксёнов на заседании оперативного штаба по борьбе c COVID-19.
По его словам, если путешественник не сможет оплатить обсерватор, исковые требования отправят в суд, чтобы взыскать всю сумму. Такая мера необходима, поскольку каждый приезжий несёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения региона.
«Мы всех ждём в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам», — заявил глава Крыма.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Крым не пускают массово рванувших на отдых жителей других регионов России.
Общество , Видео , Крым наш , Ситуация в мире , Сергей Аксенов , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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