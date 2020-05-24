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В РФ выявили минимальное число новых случаев коронавируса 

Майк Габриелян 19 минут назад
В РФ выявили минимальное число новых случаев коронавируса
Фото: Reuters
COVID-19 отступает из России. За минувшие сутки в РФ выявили всего 8599 новых случая коронавируса. Это самый низкий прирост в мае. По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, суточный рост составил рекордно низкие 2,6%. Днем ранее он составлял 2,9%.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 153 летальных исхода. Полностью выздоровели 5363 человека.
Из всех пациентов 43,9% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (2516), Московской области (862), Петербурге (384) и Нижегородской области (221).
По одному новому случаю COVID-19 в Севастополе и Чукотском АО. В Крыму, на Сахалине и в Курганской области за сутки зарегистрировано по 2 новых случая.
С момента пандемии в России проведено более 8,6 млн тестов. На 24 мая выявлен 344 481 случай коронавируса. Излечились 113299 человек. Число летальных исходов — 3541.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Роспотребнадзора заявила, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса.
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Общество , Роспотребнадзор
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