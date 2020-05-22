Россия вышла на плато по коронавирусу 

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране вышла на плато.
Россия достигла плато по заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сегодня, 22 мая, сделала главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Под плато понимается период, когда день ото дня количество новых регистрируемых случаев заболевания остается примерно на одном уровне. Длительность плато сложно спрогнозировать, считают эксперты. Однако спуск с него занимает примерно столько же времени, сколько и подъем до пиковых значений во время пандемии.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что в регионе за последние сутки выявлено 89 случаев коронавируса. С начала пандемии количество заболевших в Волгоградской области достигло 2002 человек. Режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая.