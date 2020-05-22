Россия вышла на плато по коронавирусу 

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране вышла на плато.

Россия достигла плато по заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сегодня, 22 мая, сделала главный государственный санитарный врач России Анна Попова . Под плато понимается период, когда день ото дня количество новых регистрируемых случаев заболевания остается примерно на одном уровне. Длительность плато сложно спрогнозировать, считают эксперты. Однако спуск с него занимает примерно столько же времени, сколько и подъем до пиковых значений во время пандемии.

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что в регионе за последние сутки выявлено 89 случаев коронавируса. С начала пандемии количество заболевших в Волгоградской области достигло 2002 человек. Режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая.