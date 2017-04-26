Главные события среды

Минобороны раскрыло детали падения МиГ-31

В Минобороны РФ рассказали, что жизням пилотов разбившегося в Бурятии МиГ-31 ничего не угрожает, самолет упал на полигоне, сообщает РИА Новости.

Тимакова рассказала о реакции Медведева на опрос о его отставке

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова заявила, что Дмитрий Медведев не придает значения данным социологических опросов. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин анонсировал начало переселения жителей хрущевок

Переселение жителей сносимых по программе реновации хрущевок начнется осенью 2017 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встрече с жителями Рязанского района и Кузьминок. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным показали ему изменение позиции России по Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Мизулина увязала порнозависимость с бесплодием

Сенатор Елена Мизулина заявила, что многие подростки, имеющие порнозависимость, страдают бесплодием в зрелом возрасте. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские банки открыли продажу «народных облигаций»

Сбербанк и ВТБ 24 начали продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) физическим лицам. Об этом сообщает RNS со ссылкой на колл-центры кредитных организаций.

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности в Европе

Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила об эпидемии кори в 14 странах Европы с начала 2017 года. За указанный период к врачам обратились более четырех тысяч пациентов в Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.

США испытают межконтинентальные ракеты Minuteman III

ВВС США проведут испытания ракеты Minuteman III, которая составляет основу ядерных сил страны. Демонстрация особых возможностей армии планировалась за год и не связана с ситуацией на Корейском полуострове.

Максакова о бывшей жене Вороненкова: «Можем все забрать»