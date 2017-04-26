В Минобороны рассказали подробности крушения МиГ-31

«Самолет упал на полигоне в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - указано в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Крушение истребителя в районе полигона Телемба произошло в 12:05 по московскому времени.

О причинах крушения информации нет.