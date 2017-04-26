Эрдоган сообщил подробности разговора с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным показали ему изменение позиции России по Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган подчеркнул, что конфликт в Сирии не может быть урегулирован, пока президент Башар Асад остается у власти. По словам турецкого лидера, Путин сообщил ему, что «он лично не привержен сирийскому лидеру».

«Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не сторонник Асада, я не его адвокат», - процитировал Эрдоган российского президента. По мнению главы Турции, эти слова Путина могут свидетельствовать о смягчении позиции Москвы.

Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос о будущем Асада должны решать сами граждане Сирии. Однако в Турции и США считают, что именно его отставка является главным условием разрешения кризиса в стране. Глава американского Госдепа Рекс Тиллерсон перед визитом в Москву заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами» и «режимом Асада».