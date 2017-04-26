Максакова о бывшей жене Вороненкова: «Можем все забрать»

Незадолго до гибели Вороненкова его первая жена Юлия и ее мать Людмила Плотникова попытались через суд выписать его из квартиры на Тверской улице в Москве. 25 апреля иск был отозвал по причине смерти ответчика.

Мария Максакова заявила изданию, что Вороненкова были договоренности с бывшей женой о разделе имущества. "И эти договренности она потом упорно игнорировала. Не мытьем, так катаньем. В том числе именно из-за нее Денис находился в несколько стесненном положении в последнее время. А так бы он, может, нанял бы себе другую охрану, и жили бы мы иначе, и, может быть, он вообще жив был до сих пор", - сказала Максакова. Она добавила, что все имущество, оставленное Вороненковым, должно быть поделено между его детьми в равных частях.

"Просто, если бы эти люди из себя что-то представляли, хотя бы с приданым она пришла к нему, то я бы еще это как-то поняла. Но он же их всех обеспечил абсолютно всем! И, конечно, такое отношение меня просто убивает. До какой степени люди могут быть алчными, меркантильными! Он им, видите ли, мешал, там в квартире, прописанный! Понять не могу! То ли они продавать ее хотели, а без его согласия не могли?" - сказала Максакова.

"Просто ей надо объяснить, что мы у нее так же можем все это забрать, как это она сама сейчас пытается сделать. Просто на фига мне нужна квартира, где половина тебе не принадлежит?! А ей принадлежит ее супружеская половина и больше ни-че-го", - добавила она.

Накануне стало известно, что Максакова осталась после смерти мужа без наследства. Незадолго до своей гибели Вороненков почти всю свою недвижимость оформил на первую жену Юлию и их общих детей, так как боялся конфискации имущества.