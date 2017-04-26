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Тимакова рассказала о реакции Медведева на опрос о его отставке
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова заявила, что Дмитрий Медведев не придает значения данным социологических опросов. Об этом сообщает РИА Новости.
Так представитель премьера прокомментировала проведенный «Левада-центром» опрос об отношении россиян к отставке Медведева. «Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных «Левада-центром» по вполне определенному политическому заказу», - заявила она.
Ранее «Левада-центр» сообщил, что 45 процентов россиян поддержали отставку Медведева. При этом 18 процентов опрошенных высказались «определенно за» отставку, а 27 процентов - «скорее за».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проанализируют данные о снижении доверия к Медведеву.
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