США проведут испытания межконтинентальных баллистических ракет

ВВС США проведут испытания ракеты Minuteman III, которая составляет основу ядерных сил страны. Демонстрация особых возможностей армии планировалась за год и не связана с ситуацией на Корейском полуострове.

По данным РИА Новости, испытания пройдут на базе Ванденберг в Калифорнии. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. Всего на базах в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана 450 таких ракет, способных поражать цели в радиусе 12 тысяч км. В 1978 году их производство было прекращено.