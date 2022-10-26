Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мобилизованные сами покупают себе экипировку — он признал наличие этой проблемы и добавил, что созданный Владимиром Путиным Координационный совет по вопросам обеспечения СВО будет решать в том числе эти проблемы.

«Создан [координационный] совет, вчера было заседание, Путин выступал перед его членами. Действительно имели место проблемы с экипировкой, но принятые меры дают результаты. Регионы подключаются в процесс обеспечения экипировкой. Теперь комиссия будет этим заниматься, [министр промышленности и торговли] Денис Мантуров отвечает за это в рамках большого координационного совета, меры принимаются, проблемы будут ликвидированы», — заявил Песков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о выделении средств для обмундирования участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Интерфакс».

Премьер добавил, что участники СВО не должны испытывать недостатка в снаряжении.

«Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования, контрактация идет полным ходом», — пояснил Мишустин.

Он добавил, что власти планируют подключить все мощности легкой промышленности, в том числе представителей малого бизнеса. К бесперебойным поставкам должны быть привлечены все субъекты РФ.

Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что "Военторг" не имеет отношения к скачку цен на военную амуницию.

Родные россиян, получивших повестки, рассказали «Ленте.ру» о тратах на обмундирование и медикаменты для мобилизованных. Кто-то закупался по списку, выданному в воинской части, кто-то по собственной инициативе.

Жительница Дорогобужа Смоленской области по имени Екатерина сообщила, что ее двоюродного брата забрали в воинскую часть, расположенную в поселке Красный Бор, 27 сентября. Вечером того же дня мобилизованным выдали форму, спальные мешки, противогазы и котелки.

«Больше в части им ничего не выдавали. 29 сентября на построении им продиктовали список того, что необходимо купить для отправки на место несения службы: балаклава, пятиточечник, пенка, тактические перчатки, термоноски, зимнее термобелье, берцы зимние облегченные, сумка тактическая для аптечки, карабины и медикаменты», — поделилась она.

Позже, по словам Екатерины, мобилизованным сообщили, что также им необходим рюкзак вместимостью от 60 до 100 литров, военный плащ и дождевик. Кроме того, возможно, нужно будет докупить тактическую разгрузку.

Всего на обмундирование и медикаменты семья мобилизованного потратила 15 тысяч рублей, отметила она. С учетом того, что многое из списка было дома в наличии.

«Мы все в шоке от того, что им ничего не дают, хотя везде написано, что их должны полностью укомплектовывать. То есть человека отрывают от работы, семья лишается дохода и нужно выложить крупную сумму на всю эту экипировку. Пускай, в нашем случае это 15-20 тысяч, но у некоторых это по 30, по 50, по 100 тысяч — ни одна семья не имеет возможности, чтобы выложить в очень короткие сроки, а дают 3-4 дня, такую сумму денег», — высказалась Екатерина.

Жительница Санкт-Петербурга по имени Любовь проводила получившего повестку брата в армию 5 октября. Ее семья потратила на сборы более 100 тысяч рублей по личной инициативе.

«Есть казенное имущество, есть личное, и в преддверии зимы все прекрасно знают, что того, что выдают, не хватит. Да и никто не будет нормальные перчатки выдавать, очки для защиты глаз, наколенники те же и многое другое», — объяснила женщина.

По ее словам, в части никаких списков необходимого обмундирования им не выдавали. При покупке семья ориентировалась на списки людей, бывавших в горячих точках, которые выложены в сети.

«Рюкзак, спальник, налобный фонарь, пенка у него были уже. Мы точно покупали флисовую кофту, шапку, балаклаву, очки, перчатки разные тактические с пальцами и без пальцев, носки и стельки теплые, личные медикаменты, он сам себе купил теплую форму дополнительную, фонарь, часы небликующие, наколенники с налокотниками, разгрузку, ботинки. Плюс телефон кнопочный, пауэрбанки», — перечислила Любовь.

Ранее на правительственном портале «Объясняем.рф» сообщили, что власти не станут компенсировать мобилизованным покупку личного обмундирования и медикаментов, так как призванных граждан обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы».

Цены на бронежилеты и прочее военное снаряжение «выросли до небес», с этим надо разобраться, заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Такая реакция последовала после информации от сенаторов, что бронежилеты с начала года подорожали почти в 20 раз — с 7 тысяч до 135 тысяч рублей.

За многократным ростом цен на военное снаряжение надзорные органы и простые покупатели могли наблюдать сразу после объявления частичной мобилизации. К бронежилетам — повышенное внимание, потому что от этого элемента напрямую зависит жизнь солдата. Под видом клиента сотрудники Business FM позвонили в один из московских военторгов:

— У вас бронежилеты можно приобрести?

— Нет их в наличии.

— А под заказ?

— Ориентировочно два месяца ждать, цена на сайте старая.

— Сколько?

— Ориентировочно 75 тысяч. С момента как поступает оплата, мы отправляем это на производство. Производство — это Россия, это военный бронежилет БР4 с защитой паховой зоны.

Следом редакция связалась с магазином военного снаряжения «Авангард» и попыталась заказать два бронежилета четвертого класса защиты:

«Пока не принимаются заказы, нет комплектующих. Возможно, информация по пятому классу будет в середине ноября. Также четвертый класс защиты будет в середине ноября. По цене — пока неизвестно, по каким ценам будут закупаться комплектующие».

На «Авито» цены на бронежилеты и базовое военное снаряжение ограничены только фантазией продавца. Впрочем, запредельных цен (в 135 тысяч рублей, которые упоминали сенаторы) сотрудникам радиостанции не встретилось. Диапазон в сегменте стандартных армейских бронежилетов — от 12 тысяч до 30 тысяч рублей. Правда, чаще всего продают просто чехол, а ведь именно бронеплита — самый важный элемент в бронежилете, который в большей части и составляет итоговую стоимость. Так что к чехлу можно докидывать еще 10-15 тысяч рублей за бронеплиту в зависимости от класса защиты.

Всего их в стандартной классификации шесть штук — каждый следующий класс толще, тяжелее и сложнее в производстве. Бронепластины могут быть металлическими, керамическими, кевларовыми — подвидов десятки. Самый продвинутый класс защиты должен выдерживать выстрел из СВД. А самый ходовой бронежилет в армии — четвертого класса — держит выстрел из автомата Калашникова.

Прямым исполнением заказов для Минобороны занимается «Военторг». После проверок ФАС, когда обнаружились завышения цен, он рекомендовал своим «дочкам» ограничить наценку на уровне в 15%. Прочие частные фирмы, работающие с Минобороны по единичным контрактам, никак не ограничивались, однако продавцам выданы предостережения прокуратуры, отметили в ФАС.

Сейчас в Совфеде призвали регулятора снова заняться ценами. Тем более что, по словам экспертов, недостатка в материалах для армейского снаряжения нет: часть производится в России на заводах в Иванове, Чебоксарах и Туле, часть завозят из Китая, Турции и Вьетнама. О том, почему цены в таком случае выросли в несколько раз, Business FM спросила военного эксперта, основателя портала Military Russia Дмитрия Корнева:

«Бронежилеты, разгрузочные сумки — специальное обмундирование, но не оружие — производятся самыми разными компаниями. Я предполагаю, на складах у тех магазинов, частных компаний просто не оказалось такого количества бронежилетов, где-то как-то не рассчитали. В тех бронежилетах, которые полноценно сделаны, как положено, по ГОСТу, по стандартам, используется бронесталь. Такую сталь не производят все подряд металлургические предприятия. Конечно, стоимость таких плит отличается от стоимости обычных кусков металла, нарезанных под размер. Но, конечно, такой бронежилет вряд ли должен стоить 200-300 тысяч рублей».

Неясно, связано ли наличие тысяч армейских бронежилетов на «Авито» и прочих площадках с дефицитом и невыдачей их на местах многим мобилизованным. О десятках таких случаев писали СМИ и телеграм-каналы. Ситуация, когда мобилизованному необходимо покупать бронежилет самому, не должна была возникнуть в принципе. Впрочем, как отмечают военные телеграм-каналы, подобные скандалы все чаще заканчиваются тем, что все необходимое привозят уже на следующий день. Видимо, склады все же не пусты и практика придерживания на черный день изживается.

Ожидается, что вопросами поставок снаряжения и цен на него займется новый координационный совет под председательством премьера Михаила Мишустина. В его задачи, согласно указу президента, войдет «обеспечение потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции».

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС), МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти должны разобраться с многократным повышением цен на военную амуницию, которое началось с самого начала спецоперации. С таким призывом выступил член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в Telegram-канале.

«Но основной рост цен начался с момента объявления частичной мобилизации. Когда стало ясно, что Минобороны не может в достаточной степени обеспечить мобилизованных самым необходимым для участия в боевых действиях, включая даже индивидуальные аптечки со жгутами», — написал Кабанов.

По его словам, в этой ситуации жителям регионов и местным властям пришлось покупать для мобилизованных недостающую амуницию для участия в боевых действиях. Член СПЧ назвал рост цен на экипировку для военнослужащих вопиющей проблемой, подчеркнув, что ею заинтересовались в Госдуме и Совфеде, также внимание на это обратил президент России Владимир Путин.

Несмотря на обращенное внимание на проблему, мало что изменилось, указал Кабанов. Он отметил, что цены на армейские товары почти не снизились, при этом их дефицита не наблюдается.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал решить проблему с дырявыми жилетами, выданными мобилизованным. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря Аксенова Дениса Железнякова.

Он рассказал, что глава республики лично ознакомился с жалобами родственников мобилизованных, которые опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, новости». Аксенов пообещал выдать всем призывникам новые бронежилеты до 20 октября.

«Я думаю, что вопрос отправки бойцов без амуниции в любом случае будет контролироваться. Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы», — добавил представитель Аксенова.

Ранее ФАС выявила в России случаи существенного повышения цен на армейскую экипировку. По результатам совместных проверок по фактам нарушений торговым организациям были выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции и завышения цен в период проведения частичной мобилизации.

Мобилизованные в России направили жалобы в Ассоциацию независимых аптек на китайские жгуты Meridian, которые были куплены перед их отправкой в часть. Многих резервистов не устраивает их качество, пишут пишут «Известия».

Мобилизованные отметили, что жгуты вызывают быстрый некроз тканей рук и ног. В организации пояснили, что по просьбам призывников было направлено обращение в Росздравнадзор для организации проверки этой марки. В ведомстве пообещали в скором времени назначить экспертизу.

Специалисты предположили, что проблема может заключаться не в самих жгутах. По их словам, сами резервисты могут допускать ошибки при использовании перевязочных материалов.

Набравшись невнятных советов из интернета, резервисты скупают жгуты, не предназначенные для остановки кровотечения, указали специалисты.

Снаряжение участников специальной военной операции должно быть современным и эффективным. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей войск во вторник, 25 октября. Его слова приводит «Интерфакс».

«Спецсредства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», — заявил глава государства.

О начале специальной военной операции на Украине президент Путин объявил согражданам 24 февраля.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин в в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей войск сделали ряд важных заявлений. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин призвал увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии; добиться «широкой и глубокой координации» между федеральными и региональными структурами, экономическими и силовыми блоками.

Глава государства уточнил, что недостаточно организовать поставки снаряжения, спецсредств и оборудования для участников спецоперации. Следует добиться того, чтобы оно было удобным, современным и эффективным.

Президент подчеркнул, что сегодня, 25 октября, ожидал получить список целевых заданий в рамках спецоперации. Но они не были представлены и с высокой долей вероятности не будут.

Путин потребовал подготовить проект целевого задания координационного совета как можно быстрее. Он отметил, что КС работает всего неделю, задержки могут быть обусловлены объективными причинами, но все же следует его безотлагательно подготовить.

Вопросы обновления и улучшения административных процедур следует снова поднять и провести по ним необходимую работу, пояснил глава государства.

«Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур», - заявил Путин.

Глава России призвал также своевременно обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции.

Путин затронул также экономические вопросы. Он подчеркнул, что необходимо усиливать конкуренцию, способствовать появлению новых, более эффективных и по-современному оснащенных производителей. В особенности, в строительной и медицинской сферах.

Михаил Мишустин отметил, что денежные средства для выплат участникам спецоперации доведены до российского оборонного ведомства.

«Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии с званием. И все средства своевременно доведены до министерства обороны», - уточнил председатель правительства.

Он добавил, что необходимо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии.

«Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», - подчеркнул премьер-министр.

По оценке Сергея Собянина, в большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности ведется в плановом режиме. Вместе с тем, в Белгородской области требуются меры дополнительного реагирования.