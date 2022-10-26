В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Песков признал проблему с экипировкой для мобилизованных и заявил, что вопрос будет решен

Газета.Ruиещё 6

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мобилизованные сами покупают себе экипировку - он признал наличие этой проблемы и добавил, что созданный Владимиром Путиным Координационный совет по вопросам обеспечения СВО будет решать в том числе эти проблемы. "Создан [координационный] совет, вчера было заседание, Путин выступал перед его членами. Действительно имели место проблемы с экипировкой, но принятые меры дают результаты. Регионы подключаются в процесс обеспечения экипировкой. Теперь комиссия будет этим заниматься, [министр промышленности и торговли] Денис Мантуров отвечает за это в рамках большого координационного совета, меры принимаются, проблемы будут ликвидированы", - заявил Песков. Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал итоги совещания президента России Владимира Путина с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ. Он отметил, что Россия имеет необходимый опыт и средства для перестройки экономики на "военные рельсы".

Песков признал проблему с экипировкой для мобилизованных и заявил, что вопрос будет решен
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Виктор Потуремский,Денис Мантуров,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители