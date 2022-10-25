Путин призвал ускорить работу по всем направлениям для нужд СВО

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин в в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей войск сделали ряд важных заявлений. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин призвал увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии; добиться «широкой и глубокой координации» между федеральными и региональными структурами, экономическими и силовыми блоками.

Глава государства уточнил, что недостаточно организовать поставки снаряжения, спецсредств и оборудования для участников спецоперации. Следует добиться того, чтобы оно было удобным, современным и эффективным.

Президент подчеркнул, что сегодня, 25 октября, ожидал получить список целевых заданий в рамках спецоперации. Но они не были представлены и с высокой долей вероятности не будут.

Путин потребовал подготовить проект целевого задания координационного совета как можно быстрее. Он отметил, что КС работает всего неделю, задержки могут быть обусловлены объективными причинами, но все же следует его безотлагательно подготовить.

Вопросы обновления и улучшения административных процедур следует снова поднять и провести по ним необходимую работу, пояснил глава государства.

«Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур», - заявил Путин.

Глава России призвал также своевременно обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции.

Путин затронул также экономические вопросы. Он подчеркнул, что необходимо усиливать конкуренцию, способствовать появлению новых, более эффективных и по-современному оснащенных производителей. В особенности, в строительной и медицинской сферах.

Михаил Мишустин отметил, что денежные средства для выплат участникам спецоперации доведены до российского оборонного ведомства.

«Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии с званием. И все средства своевременно доведены до министерства обороны», - уточнил председатель правительства.

Он добавил, что необходимо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии.

«Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», - подчеркнул премьер-министр.

По оценке Сергея Собянина, в большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности ведется в плановом режиме. Вместе с тем, в Белгородской области требуются меры дополнительного реагирования.