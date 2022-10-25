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50 минут назад

Путин высказался о снаряжении участников спецоперации

Lenta.ruиещё 2

Снаряжение участников специальной военной операции должно быть современным и эффективным. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей войск во вторник, 25 октября. Его слова приводит «Интерфакс».

«Спецсредства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», — заявил глава государства.

О начале специальной военной операции на Украине президент Путин объявил согражданам 24 февраля.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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