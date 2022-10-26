В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
13 часов назад

Премьер РФ Мишустин заявил о выделении средств на обмундирование участников СВО

Газета.Ruиещё 6

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о выделении средств для обмундирования участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает "Интерфакс". Премьер добавил, что участники СВО не должны испытывать недостатка в снаряжении. "Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования, контрактация идет полным ходом", - пояснил Мишустин. Он добавил, что власти планируют подключить все мощности легкой промышленности, в том числе представителей малого бизнеса. К бесперебойным поставкам должны быть привлечены все субъекты РФ. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан", - сказал Мишустин. Ранее сообщалось, что "Военторг" не имеет отношения к скачку цен на военную амуницию.

Премьер РФ Мишустин заявил о выделении средств на обмундирование участников СВО
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Военторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители