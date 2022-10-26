Премьер РФ Мишустин заявил о выделении средств на обмундирование участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о выделении средств для обмундирования участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает "Интерфакс". Премьер добавил, что участники СВО не должны испытывать недостатка в снаряжении. "Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования, контрактация идет полным ходом", - пояснил Мишустин. Он добавил, что власти планируют подключить все мощности легкой промышленности, в том числе представителей малого бизнеса. К бесперебойным поставкам должны быть привлечены все субъекты РФ. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан", - сказал Мишустин. Ранее сообщалось, что "Военторг" не имеет отношения к скачку цен на военную амуницию.