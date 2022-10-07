Родные мобилизованных россиян рассказали о тратах на экипировку

«Мы все в шоке от того, что им ничего не дают, хотя везде написано, что их должны полностью укомплектовывать. То есть человека отрывают от работы, семья лишается дохода и нужно выложить крупную сумму на всю эту экипировку. Пускай, в нашем случае это 15-20 тысяч, но у некоторых это по 30, по 50, по 100 тысяч — ни одна семья не имеет возможности, чтобы выложить в очень короткие сроки, а дают 3-4 дня, такую сумму денег», — высказалась Екатерина.