Родные мобилизованных россиян рассказали о тратах на экипировку

Родные россиян, получивших повестки, рассказали «Ленте.ру» о тратах на обмундирование и медикаменты для мобилизованных. Кто-то закупался по списку, выданному в воинской части, кто-то по собственной инициативе.
Жительница Дорогобужа Смоленской области по имени Екатерина сообщила, что ее двоюродного брата забрали в воинскую часть, расположенную в поселке Красный Бор, 27 сентября. Вечером того же дня мобилизованным выдали форму, спальные мешки, противогазы и котелки.
«Больше в части им ничего не выдавали. 29 сентября на построении им продиктовали список того, что необходимо купить для отправки на место несения службы: балаклава, пятиточечник, пенка, тактические перчатки, термоноски, зимнее термобелье, берцы зимние облегченные, сумка тактическая для аптечки, карабины и медикаменты», — поделилась она.
Позже, по словам Екатерины, мобилизованным сообщили, что также им необходим рюкзак вместимостью от 60 до 100 литров, военный плащ и дождевик. Кроме того, возможно, нужно будет докупить тактическую разгрузку.
Всего на обмундирование и медикаменты семья мобилизованного потратила 15 тысяч рублей, отметила она. С учетом того, что многое из списка было дома в наличии.
«Мы все в шоке от того, что им ничего не дают, хотя везде написано, что их должны полностью укомплектовывать. То есть человека отрывают от работы, семья лишается дохода и нужно выложить крупную сумму на всю эту экипировку. Пускай, в нашем случае это 15-20 тысяч, но у некоторых это по 30, по 50, по 100 тысяч — ни одна семья не имеет возможности, чтобы выложить в очень короткие сроки, а дают 3-4 дня, такую сумму денег», — высказалась Екатерина.
Жительница Санкт-Петербурга по имени Любовь проводила получившего повестку брата в армию 5 октября. Ее семья потратила на сборы более 100 тысяч рублей по личной инициативе.
«Есть казенное имущество, есть личное, и в преддверии зимы все прекрасно знают, что того, что выдают, не хватит. Да и никто не будет нормальные перчатки выдавать, очки для защиты глаз, наколенники те же и многое другое», — объяснила женщина.
По ее словам, в части никаких списков необходимого обмундирования им не выдавали. При покупке семья ориентировалась на списки людей, бывавших в горячих точках, которые выложены в сети.
«Рюкзак, спальник, налобный фонарь, пенка у него были уже. Мы точно покупали флисовую кофту, шапку, балаклаву, очки, перчатки разные тактические с пальцами и без пальцев, носки и стельки теплые, личные медикаменты, он сам себе купил теплую форму дополнительную, фонарь, часы небликующие, наколенники с налокотниками, разгрузку, ботинки. Плюс телефон кнопочный, пауэрбанки», — перечислила Любовь.
Ранее на правительственном портале «Объясняем.рф» сообщили, что власти не станут компенсировать мобилизованным покупку личного обмундирования и медикаментов, так как призванных граждан обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы».