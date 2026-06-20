Самая опасная дорога в мире

С появлением скоростного транспорта передвижение по дорогам стало опасным. Ежегодно в ДТП по всему миру гибнут более 1 млн человек. Правительства многих стран постоянно работают над созданием безопасных дорог, чтобы снизить ущерб от аварий и спасти человеческие жизни. Но что делать, если единственная доступная магистраль в регионе больше похожа на американские горки, чем на нормальное шоссе?

Дорога Камино-Лос-Юнгас, соединяющая два боливийских города Ла-Пас и Коройко, считается одной из самых опасных в мире. В середине 2000-х годов здесь ежемесячно погибали более 20 человек. Камино-Лос-Юнгас обязана своим появлением нескольким тысячам парагвайских солдат, захваченных в плен боливийской армией во время войны 1932—1935 годов. После ее окончания военных отправили прокладывать путь в горной местности. Им пришлось работать в тяжелейших условиях на высоте от 1200 до 4650 метров.

На большей части дороги ее ширина составляет примерно 3,2 метра, а длина — более 50 километров. Водителям, которые отправляются по ней в путь, приходится быть очень внимательными, чтобы не сорваться в пропасть.

В течение сезона дождей, с ноября по март, дождь и туман значительно ухудшают видимость, а потоки воды размывают покрытие и затрудняют передвижение. Летом опасность представляют камнепады, а видимость ухудшается из-за облаков пыли, поднимающихся с дороги. Именно поэтому местные жители прозвали Камино-Лос-Юнгас «Дорогой смерти».