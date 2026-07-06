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Не дожили до 50: звезды, которые умерли от болезней сердца

Газета.Ru
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Децл (35 лет). Рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, ушел из жизни 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Беды ничто не предвещало: за несколько месяцев до смерти музыкант выпустил альбом и активно гастролировал, а в день трагедии отыграл живой концерт в Ижевске. По информации из открытых источников, сразу после выступления Толмацкому стало плохо в гримерке, ему вызвали скорую, но прибывшие на место врачи не смогли его спасти.
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Децл (35 лет). Рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, ушел из жизни 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Беды ничто не предвещало: за несколько месяцев до смерти музыкант выпустил альбом и активно гастролировал, а в день трагедии отыграл живой концерт в Ижевске. По информации из открытых источников, сразу после выступления Толмацкому стало плохо в гримерке, ему вызвали скорую, но прибывшие на место врачи не смогли его спасти. 
© Сергей Бобылева/ТАСС
Децл (35 лет). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная врожденной гипертрофической кардиомиопатией — заболеванием, которое часто остается недиагностированным, так как никак себя не проявляет. И в этом главное коварство болезни: при бессимптомном течении она может вызвать внезапную остановку сердца.
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Децл (35 лет). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная врожденной гипертрофической кардиомиопатией — заболеванием, которое часто остается недиагностированным, так как никак себя не проявляет. И в этом главное коварство болезни: при бессимптомном течении она может вызвать внезапную остановку сердца. 
© Юрий Смитюк/ТАСС
Владислав Галкин (38 лет). 27 февраля 2010 года актер Владислав Галкин был найден мертвым в своей квартире в Москве. За несколько дней до этого он перестал выходить на связь с родными и коллегами, а когда друзья артиста вскрыли дверь, было уже поздно. После смерти звезды «Дальнобойщиков» выдвигались различные версии произошедшего, в том числе даже убийство.
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Владислав Галкин (38 лет). 27 февраля 2010 года актер Владислав Галкин был найден мертвым в своей квартире в Москве. За несколько дней до этого он перестал выходить на связь с родными и коллегами, а когда друзья артиста вскрыли дверь, было уже поздно. После смерти звезды «Дальнобойщиков» выдвигались различные версии произошедшего, в том числе даже убийство. 
© Андрей Стенин/РИА Новости
Владислав Галкин (38 лет). Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что Галкин умер от острой сердечной недостаточности, вызванной острым алкогольным отравлением на фоне обострившегося панкреатита, который был спровоцирован длительным употреблением спиртного.
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Владислав Галкин (38 лет). Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что Галкин умер от острой сердечной недостаточности, вызванной острым алкогольным отравлением на фоне обострившегося панкреатита, который был спровоцирован длительным употреблением спиртного. 
© РИА Новости

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Олег Даль (39 лет). Олег Даль не дожил до своего 40-летия всего два месяца: 3 марта 1981 года актер, известный по фильмам «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Земля Санникова» и «Приключения принца Флоризеля», скоропостижно скончался во время творческой командировки в Киеве.
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Олег Даль (39 лет). Олег Даль не дожил до своего 40-летия всего два месяца: 3 марта 1981 года актер, известный по фильмам «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Земля Санникова» и «Приключения принца Флоризеля», скоропостижно скончался во время творческой командировки в Киеве. 
© А. Загер/РИА Новости
Олег Даль (39 лет). Согласно официальному заключению, причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда, который мог быть вызван употреблением спиртного, категорически противопоказанного артисту из-за установленной под кожей «антиалкогольной» капсулы.
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Олег Даль (39 лет). Согласно официальному заключению, причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда, который мог быть вызван употреблением спиртного, категорически противопоказанного артисту из-за установленной под кожей «антиалкогольной» капсулы. 
© РИА Новости
Роман Трахтенберг (41 год). 20 ноября 2009 года шоумен, актер и радиоведущий Роман Трахтенберг скоропостижно скончался после прямого эфира своего шоу на радиостанции. Во время беседы с телеведущим Юрием Николаевым артист почувствовал себя плохо, незадолго до рекламной паузы произнес фразу «я еще вернусь», но в эфир вновь уже не вышел. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинами смерти стали острый инфаркт миокарда, кардиомиопатия и ишемическая болезнь сердца.
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Роман Трахтенберг (41 год). 20 ноября 2009 года шоумен, актер и радиоведущий Роман Трахтенберг скоропостижно скончался после прямого эфира своего шоу на радиостанции. Во время беседы с телеведущим Юрием Николаевым артист почувствовал себя плохо, незадолго до рекламной паузы произнес фразу «я еще вернусь», но в эфир вновь уже не вышел. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинами смерти стали острый инфаркт миокарда, кардиомиопатия и ишемическая болезнь сердца. 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Роман Трахтенберг (41 год). Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинами смерти стали острый инфаркт миокарда, кардиомиопатия и ишемическая болезнь сердца.
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Роман Трахтенберг (41 год). Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинами смерти стали острый инфаркт миокарда, кардиомиопатия и ишемическая болезнь сердца. 
© Валерий Мельников/РИА Новости
Владимир Высоцкий (42 года). Великий актер, поэт, бард Владимир Высоцкий ушел из жизни в 42 года, 25 июля 1980-го. Артист умер во сне в своей московской квартире от инфаркта миокарда. По настоянию родственников полноценное вскрытие проводить не стали, поэтому обстоятельства смерти Высоцкого до сих пор остаются предметом многочисленных обсуждений.
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Владимир Высоцкий (42 года). Великий актер, поэт, бард Владимир Высоцкий ушел из жизни в 42 года, 25 июля 1980-го. Артист умер во сне в своей московской квартире от инфаркта миокарда. По настоянию родственников полноценное вскрытие проводить не стали, поэтому обстоятельства смерти Высоцкого до сих пор остаются предметом многочисленных обсуждений. 
© Галина Кмит/РИА Новости

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Владимир Высоцкий (42 года). Но, по мнению врачей и близких друзей артиста, роковую роль могли сыграть серьезные проблемы со здоровьем, вызванные многолетней алкогольной зависимостью и приемом сильнодействующих препаратов.
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Владимир Высоцкий (42 года). Но, по мнению врачей и близких друзей артиста, роковую роль могли сыграть серьезные проблемы со здоровьем, вызванные многолетней алкогольной зависимостью и приемом сильнодействующих препаратов. 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости
Владимир Турчинский (46 лет). 16 декабря 2009 года Владимир Турчинский почувствовал себя плохо: проснувшись в пять утра в своем доме в Подмосковье, он потерял сознание и упал. Супруга спортсмена немедленно вызвала скорую помощь, однако к приезду медиков он уже скончался — причиной смерти стал инфаркт миокарда. Известно, что незадолго до трагедии Турчинский жаловался на боли в груди, а за день до смерти прошел процедуру плазмафереза (метод очистки крови).
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Владимир Турчинский (46 лет). 16 декабря 2009 года Владимир Турчинский почувствовал себя плохо: проснувшись в пять утра в своем доме в Подмосковье, он потерял сознание и упал. Супруга спортсмена немедленно вызвала скорую помощь, однако к приезду медиков он уже скончался — причиной смерти стал инфаркт миокарда. Известно, что незадолго до трагедии Турчинский жаловался на боли в груди, а за день до смерти прошел процедуру плазмафереза (метод очистки крови). 
© ТАСС
Владимир Турчинский (46 лет). После его ухода в СМИ и спортивной среде обсуждались различные версии произошедшего, в том числе прием анаболиков и злоупотребление гормональными препаратами, но ни одна из них подтверждения не получила.
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Владимир Турчинский (46 лет). После его ухода в СМИ и спортивной среде обсуждались различные версии произошедшего, в том числе прием анаболиков и злоупотребление гормональными препаратами, но ни одна из них подтверждения не получила. 
© Natalya Loginova/Global Look Press
Юрий Шатунов (48 лет). 23 июня 2022 года не стало солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. В тот день певец отдыхал с друзьями в Подмосковье и почувствовал резкую боль в груди, после чего его доставили в ближайшую местную поликлинику. Проведенное на месте обследование показало, что артист находится в критическом состоянии, и врачи приняли решение срочно перевезти его в региональный сосудистый центр.
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Юрий Шатунов (48 лет). 23 июня 2022 года не стало солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. В тот день певец отдыхал с друзьями в Подмосковье и почувствовал резкую боль в груди, после чего его доставили в ближайшую местную поликлинику. Проведенное на месте обследование показало, что артист находится в критическом состоянии, и врачи приняли решение срочно перевезти его в региональный сосудистый центр. 
© Роберт Нетелев/ТАСС
Юрий Шатунов (48 лет). По пути Шатунов дважды пережил клиническую смерть, и оба раза врачи восстанавливали сердечную деятельность, но спасти музыканта не удалось — через полтора часа он скончался в больнице от обширного трансмурального инфаркта миокарда.
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Юрий Шатунов (48 лет). По пути Шатунов дважды пережил клиническую смерть, и оба раза врачи восстанавливали сердечную деятельность, но спасти музыканта не удалось — через полтора часа он скончался в больнице от обширного трансмурального инфаркта миокарда. 
© Павел Бедняков/РИА Новости

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Андрей Краско (49 лет). Обширный сердечный приступ случился у Андрея Краско прямо на съемках сериала «Ликвидация»: 4 июля 2006 года актер приехал на ночную смену, но вскоре почувствовал резкое недомогание и попросил коллег вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики повезли артиста в больницу, однако уже в дороге он перестал дышать и был доставлен в реанимацию в состоянии клинической смерти.
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Андрей Краско (49 лет). Обширный сердечный приступ случился у Андрея Краско прямо на съемках сериала «Ликвидация»: 4 июля 2006 года актер приехал на ночную смену, но вскоре почувствовал резкое недомогание и попросил коллег вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики повезли артиста в больницу, однако уже в дороге он перестал дышать и был доставлен в реанимацию в состоянии клинической смерти. 
© ТАСС
Андрей Краско (49 лет). Несмотря на усилия врачей, спасти Краско не удалось. Позднее режиссер «Ликвидации» Сергей Урсуляк предположил, что причиной инфаркта могла стать продолжительная алкогольная интоксикация.
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Андрей Краско (49 лет). Несмотря на усилия врачей, спасти Краско не удалось. Позднее режиссер «Ликвидации» Сергей Урсуляк предположил, что причиной инфаркта могла стать продолжительная алкогольная интоксикация. 
© ТАСС

6 июля в мире отмечается Международный день кардиолога — профессиональный праздник врачей, которые ежедневно помогают пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно болезни сердца и сосудов остаются главной причиной смертности в мире, ежегодно унося около 20 миллионов жизней. При этом инфаркты и другие острые сердечные заболевания давно перестали считаться проблемой исключительно пожилых людей — сегодня от них все чаще умирают совсем молодые люди.

В Международный день кардиолога «Газета.Ru» вспоминает звезд, чьи сердца остановились слишком рано.