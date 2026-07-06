Не дожили до 50: звезды, которые умерли от болезней сердца

Децл (35 лет). Рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, ушел из жизни 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Беды ничто не предвещало: за несколько месяцев до смерти музыкант выпустил альбом и активно гастролировал, а в день трагедии отыграл живой концерт в Ижевске. По информации из открытых источников, сразу после выступления Толмацкому стало плохо в гримерке, ему вызвали скорую, но прибывшие на место врачи не смогли его спасти.