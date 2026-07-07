Популярную блогершу застрелили в салоне Lamborghini

Популярную американскую блогершу Брианн Джонсон (Dreamdoll Brii) застрелили в салоне Lamborghini. Как сообщает Газета.ru, убийство произошло ранним утром 6 июля в городе Мирамар. Девушка вместе со своими знакомыми подъезжала к перекрестку, когда неизвестные открыли огонь из белого седана. После обстрела водитель Lamborghini Urus потерял управление и автомобиль врезался в жилой дом.

Брианн скончалась на месте. Ее спутников доставили в региональную больницу Мирамара в критическом состоянии. Сейчас полиция ведет расследование дерзкого преступления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как отмечает CBS, жители района сначала приняли звуки выстрелов за праздничный фейерверк, поскольку нападение произошло сразу после празднования Дня независимости США.

Поклонники Брианн выражают соболезнования семье и близким погибшей в социальных сетях.