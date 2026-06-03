«Баварское море» рекордно обмелело

Германское пресноводное озеро Кимзе, которое местные жители называют «Баварским морем», рекордно обмелело. Как сообщает местная пресса, регион столкнулся с одним из самых засушливых сезонов в истории. В последний раз такой низкий уровень осадков регистрировали в 1881 году.

Кимзе — третье по площади озеро в Германии. В озеро впадают реки Тиролер-Ахен и Прин, а также многочисленные ручьи. Из него вытекает река Альц. Ежегодно озеро посещают тысячи туристов, в том числе из соседних стран.

Низкий уровень воды в озере уже оставил путешественников без некоторых традиционных развлечений. С воскресенья суда на озере Кимзее перестали заходить на пристань Зеебрук. Кроме того, многие компании по прокату лодок больше не могут работать, так как у них нет дополнительных средств на углубление дна.

Тревогу бьют и фермеры. Многие хозяйства уже начали подсчитывать убытки.

Как сейчас выглядит «Баварское море» — смотрите в галерее «Рамблера».