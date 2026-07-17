Звезда комедий 90-х: что стало с легендарным Мистером Бином

Британский актер Роуэн Аткинсон был одним из самых известных комиков начала 1990-х годов. Комедийный сериал «Мистер Бин», в котором он исполнил главную роль, несколько лет собирал у телеэкранов миллионы зрителей.

Роуэн Аткинсон родился 6 января 1955 года в обеспеченной семье. Он учился в одной школе с будущим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В 1975 году Роуэн окончил Ньюкаслский университет, где изучал электротехнику, затем получил степень магистра в Куинз-колледже Оксфордского университета.

В студенческие годы Аткинсон увлекся театром. Хотя он с детства страдал заиканием, дефект речи не помешал ему добиться успеха. В 1978 году Роуэн стал ведущим, сценаристом и основным актером радиошоу The Atkinson People. Вскоре его заметили и стали приглашать в развлекательные телешоу на BBC как пародиста. В середине 1980-х годов он снимался в сериале «Черная гадюка», который был высоко оценен как критиками, так и телезрителями.

Мировую славу Аткинсону принес образ Мистера Бина, инфантильного недотепы, который сам создает себе трудности и находит абсурдные пути их решения. Сериал выходил в эфир с 1990 по 1995 год и транслировался во множестве стран мира, в том числе и в России. В 1997 году актер снялся в полнометражном фильме «Мистер Бин», а в 2007-м в его продолжении — «Мистер Бин на отдыхе».

Всего в фильмографии Аткинсона около 30 ролей в кино и сериалах. Наиболее известные из них: «Четыре свадьбы и одни похороны», «Крысиные бега», «Тонкая голубая линия», «Агент Джонни Инглиш», «Реальная любовь», «Мегрэ».

В 1990 году актер женился на визажистке Сунетре Шастри. У пары родилось двое детей — сын и дочь. Шастри и Аткинсон расстались в 2015 году из-за романа артиста с комедийной актрисой Луизой Форд. В 2017 году он стал отцом в третий раз.

Как сейчас выглядит легендарный «Мистер Бин» — смотрите в галерее «Рамблера».