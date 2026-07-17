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Звезда комедий 90-х: что стало с легендарным Мистером Бином

Александр Котлеткин
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Роуэн Аткинсон в 1986 году
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Роуэн Аткинсон в 1986 году 
© Legion-Media
Роуэн Аткинсон в 1997 году
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Роуэн Аткинсон в 1997 году 
© Imago/TACC
Английский комик Роуэн Эткинсон (Мистер Бин) во время записи телевизионного шоу "Wetten dass...?" в Люцерне, 2009 год
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Английский комик Роуэн Эткинсон (Мистер Бин) во время записи телевизионного шоу "Wetten dass...?" в Люцерне, 2009 год 
© Uli Deck/DPA/TACC
Английский комик Роуэн Эткинсон в роли Мистера Бина, 2009 год
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Английский комик Роуэн Эткинсон в роли Мистера Бина, 2009 год 
© DPA/TACC

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Английский комик Роуэн Эткинсон в роли Мистера Бина, 2009 год
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Английский комик Роуэн Эткинсон в роли Мистера Бина, 2009 год 
© /TACC
Британский актер Роуэн Аткинсон во время премьерного показа сериала Netflix «Человек против пчелы» в Лондоне, 2022 год
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Британский актер Роуэн Аткинсон во время премьерного показа сериала Netflix «Человек против пчелы» в Лондоне, 2022 год 
© ANDY RAIN/EPA/TACC
Роуэн Аткинсон во время гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне, 2024 год
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Роуэн Аткинсон во время гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне, 2024 год 
© Hoch Zwei/Zuma/TACC
Фотография из соцсетей Роуэна Аткинсона
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Фотография из соцсетей Роуэна Аткинсона 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Роуэна Аткинсона
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Фотография из соцсетей Роуэна Аткинсона 
© Соцсети

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Фотография из соцсетей Роуэна Аткинсона
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Фотография из соцсетей Роуэна Аткинсона 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Роуэна Аткинсона
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Фотография из соцсетей Роуэна Аткинсона 
© Соцсети

Британский актер Роуэн Аткинсон был одним из самых известных комиков начала 1990-х годов. Комедийный сериал «Мистер Бин», в котором он исполнил главную роль, несколько лет собирал у телеэкранов миллионы зрителей.

Роуэн Аткинсон родился 6 января 1955 года в обеспеченной семье. Он учился в одной школе с будущим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В 1975 году Роуэн окончил Ньюкаслский университет, где изучал электротехнику, затем получил степень магистра в Куинз-колледже Оксфордского университета.

В студенческие годы Аткинсон увлекся театром. Хотя он с детства страдал заиканием, дефект речи не помешал ему добиться успеха. В 1978 году Роуэн стал ведущим, сценаристом и основным актером радиошоу The Atkinson People. Вскоре его заметили и стали приглашать в развлекательные телешоу на BBC как пародиста. В середине 1980-х годов он снимался в сериале «Черная гадюка», который был высоко оценен как критиками, так и телезрителями.

Мировую славу Аткинсону принес образ Мистера Бина, инфантильного недотепы, который сам создает себе трудности и находит абсурдные пути их решения. Сериал выходил в эфир с 1990 по 1995 год и транслировался во множестве стран мира, в том числе и в России. В 1997 году актер снялся в полнометражном фильме «Мистер Бин», а в 2007-м в его продолжении — «Мистер Бин на отдыхе».

Всего в фильмографии Аткинсона около 30 ролей в кино и сериалах. Наиболее известные из них: «Четыре свадьбы и одни похороны», «Крысиные бега», «Тонкая голубая линия», «Агент Джонни Инглиш», «Реальная любовь», «Мегрэ».

В 1990 году актер женился на визажистке Сунетре Шастри. У пары родилось двое детей — сын и дочь. Шастри и Аткинсон расстались в 2015 году из-за романа артиста с комедийной актрисой Луизой Форд. В 2017 году он стал отцом в третий раз.

Как сейчас выглядит легендарный «Мистер Бин» — смотрите в галерее «Рамблера».