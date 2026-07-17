$77.9688.91

«Русский Шварценеггер»: актеру и герою мемов Александру Невскому — 55

Газета.Ru
Slide 1 of 27
Актеры Оксана Сидоренко и Александр Невский на съемках фильма режиссера Шелдона Леттича «Черная Роза» в Москве, 2013 год
1/22
Актеры Оксана Сидоренко и Александр Невский на съемках фильма режиссера Шелдона Леттича «Черная Роза» в Москве, 2013 год 
© Константин Родиков/РИА Новости
Актер Александр Невский в фильме «Красный змей» (2003)
2/22
Актер Александр Невский в фильме «Красный змей» (2003) 
© Kremlin Films, Киносфера
Актер Александр Невский, 2003 год
3/22
Актер Александр Невский, 2003 год 
© Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Актер Александр Невский во время съемок, 2003 год
4/22
Актер Александр Невский во время съемок, 2003 год 
© Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актер Александр Невский во время съемок, 2003 год
5/22
Актер Александр Невский во время съемок, 2003 год 
© Viktor Chernov
Актеры Ольга Родионова и Александр Невский на съемочной площадке фильма «Охотники за сокровищами», 2005 год
6/22
Актеры Ольга Родионова и Александр Невский на съемочной площадке фильма «Охотники за сокровищами», 2005 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Актер Александр Невский на тест-драйве КАМАЗА, 2010 год
7/22
Актер Александр Невский на тест-драйве КАМАЗА, 2010 год 
© РИА Новости
Актер Александр Невский на открытии XXIV сезона «Volvo-Недели Моды», 2010 год
8/22
Актер Александр Невский на открытии XXIV сезона «Volvo-Недели Моды», 2010 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Актер и продюсер Александр Невский на пресс-конференции в конференц-зале отеля «Корстон», 2011 год
9/22
Актер и продюсер Александр Невский на пресс-конференции в конференц-зале отеля «Корстон», 2011 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актеры Дэнни Трехо, Полина Буторина и Александр Невский (слева направо) на съемках фильма «Максимальный удар» на территории Южного речного порта в Москве, 2015 год
10/22
Актеры Дэнни Трехо, Полина Буторина и Александр Невский (слева направо) на съемках фильма «Максимальный удар» на территории Южного речного порта в Москве, 2015 год 
© Вадим Тараканов/ТАСС
Александр Невский занимается в спортзале
11/22
Александр Невский занимается в спортзале 
© realalexnevsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актер Александр Невский (слева) и продюсер Александр Изотов на закрытом приеме, посвященном съемкам российско-голливудского фильма под рабочим названием «Максимальный удар», 2015 год
12/22
Актер Александр Невский (слева) и продюсер Александр Изотов на закрытом приеме, посвященном съемкам российско-голливудского фильма под рабочим названием «Максимальный удар», 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Арнольд Шварценеггер и Александр Невский
13/22
Актеры Арнольд Шварценеггер и Александр Невский 
© realalexnevsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Александр Невский (слева) в фильме «Черная роза» (2014)
14/22
Александр Невский (слева) в фильме «Черная роза» (2014) 
© Hollywood Storm

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актеры Маттиас Хьюз (слева) и Александр Невский со спутницей на закрытом приеме, посвященном съемкам российско-голливудского фильма под рабочим названием «Максимальный удар», 2015 год
15/22
Актеры Маттиас Хьюз (слева) и Александр Невский со спутницей на закрытом приеме, посвященном съемкам российско-голливудского фильма под рабочим названием «Максимальный удар», 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Мария Бравикова и Александр Невский на премьере российско-голливудского фильма «Разборка в Маниле» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», 2016 год
16/22
Актеры Мария Бравикова и Александр Невский на премьере российско-голливудского фильма «Разборка в Маниле» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», 2016 год 
© РИА Новости
Актер Александр Невский (в центре) на торжественном вечере в ресторане «Галерея художника» в Москве, 2016 год
17/22
Актер Александр Невский (в центре) на торжественном вечере в ресторане «Галерея художника» в Москве, 2016 год 
© РИА Новости
Актер Александр Невский во время пресс-конференции, посвященной презентации фильма «Максимальный удар» режиссера Анджея Бартковяка, 2017 год
18/22
Актер Александр Невский во время пресс-конференции, посвященной презентации фильма «Максимальный удар» режиссера Анджея Бартковяка, 2017 год 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Александр Невский и Татьяна Нева
19/22
Александр Невский и Татьяна Нева 
© realalexnevsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актер Александр Невский в фильме «Нападение на Рио Браво» (2022)
20/22
Актер Александр Невский в фильме «Нападение на Рио Браво» (2022) 
© Hollywood Storm, ETA Films
Актер Александр Невский в фильме «Бескрайний Запад» (2025)
21/22
Актер Александр Невский в фильме «Бескрайний Запад» (2025) 
© Eta Films, Hollywood Storm
Актеры Александр Невский и Харрисон Форд
22/22
Актеры Александр Невский и Харрисон Форд 
© realalexnevsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

17 июля 55-летие отмечает построивший карьеру в Голливуде российский актер, режиссер, продюсер и бодибилдер Александр Невский. «Русский Шварценеггер» полюбился зрителям не только как звезда боевиков, но и как герой многочисленных мемов.

Будущий актер Александр Курицын (первая фамилия артиста) родился 17 июля 1971 года в Москве в семье преподавателя экономики Александра Курицына и инженера Евгении Курицыной. В детстве он был очень худым и слабым — в 15 лет весил всего 60 кг при росте в 194 см, за что становился объектом насмешек со стороны учителя физкультуры.

В 1986 году Невский, впечатлившись фильмом «Рокки» со Сталлоне, занялся боксом и кикбоксингом, а позже, посмотрев «Конана-разрушителя» со Шварценеггером, увлекся бодибилдингом. Уже в 1995 году спортсмен назвал себя «самым популярным культуристом в России», хотя и признал, что никогда не выступал на профессиональных соревнованиях.

В 1996 году культурист сменил фамилию с Курицына на Невского. Позже он выпустил книгу «Как стать Шварценеггером в России» и начал вести телевизионные программы, среди которых «До 16 и старше», «Доброе утро» на ОРТ и «Партийная зона».

В сентябре 1999-го Невский переехал в Лос-Анджелес, где начал учиться актерскому мастерству. Уже в 2000-м он дебютировал в кино в эпизодической роли телохранителя в «Тихих омутах» Эльдара Рязанова.

В 2003 году артист основал продюсерскую компанию и стал выпускать фильмы с собственным участием: «Московская жара», «Форсаж да Винчи», «Убийство в Вегасе», «Черная роза», «Разборка в Маниле», «Максимальный удар», «Красные пророчества» и трилогию про Рио Браво. Его картины стабильно не окупались в прокате и получали разгромные отзывы.

В 2010 году Невский угодил в скандал, когда его представили как победителя конкурса «Мистер Вселенная». Выяснилось, что речь шла не о престижном турнире NABBA Universe, а о мероприятии федерации WBBF, где, по данным ряда публикаций, Невский не соревновался, а выступал как гость. При этом на сайте WBBF говорится, что Невский завоевал первое место в категории «Экстремальный бодибилдинг».

В России многие знают работы Невского по кинообзорам блогера BadComedian (Евгения Баженова). Он питает особую «любовь» к «русскому Шварценеггеру» и регулярно иронизирует над актерской игрой, сценариями, постановкой и монтажом выпущенных им фильмов. Сам Невский называл критика «бездарем» и шутил, что тот «на зарплате» у его PR-службы. Однако уже к 2021 году конфликт поутих: Баженов прокомментировал трейлер «Нападения на Рио Браво», назвав себя «главным фанатом» Невского и призвав его продолжать снимать кино. Актер же написал: «Благодарю BadComedian и моих российских зрителей за поддержку, шлю из ЛА наилучшие пожелания!»

Впрочем, и без Баженова Невский стал героем мемов. Фраза из уроков по фитнесу «вот так вот» (произносимая актером как «уот так уот») прочно ассоциируется с ним, как и слово «абсолютли». Дополняют образ поджатые «губы эпичности» и любовь к куриным грудкам, а цитата «Я не употреблял анаболические стероиды, я экспериментировал с ними» стала универсальным ответом на неудобные вопросы.