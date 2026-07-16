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Пираты, русалки и счастливые пионеры: как в СССР отмечали День Нептуна

Газета.Ru
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«Русалки» из пионерского лагеря «Мечта» во время празднования Дня Нептуна, Белорусская ССР, 01 июля 1986 года
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«Русалки» из пионерского лагеря «Мечта» во время празднования Дня Нептуна, Белорусская ССР, 01 июля 1986 года 
© Евгений Коктыш/РИА Новости
Морской царь в окружении своей свиты во время празднования Дня Нептуна в Сочи, 01 августа 1970 года
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Морской царь в окружении своей свиты во время празднования Дня Нептуна в Сочи, 01 августа 1970 года 
© Б. Елин/РИА Новости
Девочки из артековского лагеря «Морской» имени Пальмиро Тольятти исполняют танец перед «владыкой морских глубин» во время праздника Нептуна в Крыму, 01 июля 1964 года
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Девочки из артековского лагеря «Морской» имени Пальмиро Тольятти исполняют танец перед «владыкой морских глубин» во время праздника Нептуна в Крыму, 01 июля 1964 года 
© РИА Новости
Праздник День Нептуна в пионерском лагере «Орленок» в Краснодарском крае, 01 июля 1979 года
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Праздник День Нептуна в пионерском лагере «Орленок» в Краснодарском крае, 01 июля 1979 года 
© Валерий Шустов/РИА Новости

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Празднование Дня Нептуна в молодежном лагере «Спутник» в Крыму, 16 июля 1975 года
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Празднование Дня Нептуна в молодежном лагере «Спутник» в Крыму, 16 июля 1975 года 
© О. Иванов/РИА Новости
Праздник Нептуна в пионерском лагере «Свитязь» в Белорусской ССР, 01 июня 1987 года
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Свитязь» в Белорусской ССР, 01 июня 1987 года 
© Евгений Коктыш/РИА Новости
Праздник Нептуна в Сочи, 16 июля 1978 года
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Праздник Нептуна в Сочи, 16 июля 1978 года 
© Борис Елин/РИА Новости
Подготовка к празднованию Дня Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 01 июня 1980 года
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Подготовка к празднованию Дня Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 01 июня 1980 года 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Праздник Нептуна, посвященный Дню Военно-Морского флота, Москва, 27 июля 1969 года
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Праздник Нептуна, посвященный Дню Военно-Морского флота, Москва, 27 июля 1969 года 
© Лев Поликашин/РИА Новости

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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 16 июля 1970 года
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 16 июля 1970 года 
© Валерий Шустов/РИА Новости
Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 27 июля 1979 года
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 27 июля 1979 года 
© РИА Новости
Праздник Нептуна в детском саду в Душанбе, Таджикская ССР, 1 июня 1984 года
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Праздник Нептуна в детском саду в Душанбе, Таджикская ССР, 1 июня 1984 года 
© Машков Юрий/ТАСС
Во время праздника Нептуна в городском детском парке города Ухты, республика Коми, 27 июня 1974 года
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Во время праздника Нептуна в городском детском парке города Ухты, республика Коми, 27 июня 1974 года 
© И. Зотин/РИА Новости
Морской круизный лайнер. Праздник Нептуна на борту теплохода «Тарас Шевченко» в Одессе, 01 июня 1979 года
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Морской круизный лайнер. Праздник Нептуна на борту теплохода «Тарас Шевченко» в Одессе, 01 июня 1979 года 
© Е.Света/РИА Новости

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Праздник Нептуна в Международном летнем лагере дружбы молодежи СССР и ГДР, Германская Демократическая Республика, 02 июля 1970 года
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Праздник Нептуна в Международном летнем лагере дружбы молодежи СССР и ГДР, Германская Демократическая Республика, 02 июля 1970 года 
© М.Жбанков/РИА Новости
Празднование Дня Нептуна в Павлодарской области, Казахстан, 07 июля 2002 года
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Празднование Дня Нептуна в Павлодарской области, Казахстан, 07 июля 2002 года 
© Бугаев Владимир/ТАСС
На празднике Нептуна в пионерском лагере «Костер» в Краснодарском крае, 1990 год
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На празднике Нептуна в пионерском лагере «Костер» в Краснодарском крае, 1990 год 
© Веленгурин Владимир/ТАСС
Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 1973 год
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 1973 год 
© Пушкарев Альберт/ТАСС
Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 1979 год
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 1979 год 
© Будан Виктор, Яковлев Александр/ТАСС

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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Орленок» в Краснодарском крае, 1967 года
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Орленок» в Краснодарском крае, 1967 года 
© Меснянкин Ю./ТАСС
Празднование Дня Нептуна в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист», июль 1986 года
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Празднование Дня Нептуна в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист», июль 1986 года 
© Константин Дудченко, Борис Каваш/ТАСС
Праздник Нептуна во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке, 25 июля 1999 года
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Праздник Нептуна во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке, 25 июля 1999 года 
© Владимир Саяпин/ТАСС
Празднование Дня Нептуна в пионерском лагере министерства нефтяной и газовой промышленности СССР «Зорька» в Московской области, 01 июля 1990 года
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Празднование Дня Нептуна в пионерском лагере министерства нефтяной и газовой промышленности СССР «Зорька» в Московской области, 01 июля 1990 года 
© Тер-Месропян/РИА Новости

День Нептуна считается одним из самых узнаваемых летних праздников советского детства, хотя его история началась задолго до появления пионерских лагерей. Традиция пришла из морского быта: моряки устраивали своеобразный обряд посвящения для тех, кто впервые пересекал экватор, обливая новичков водой в честь владыки морей.

В СССР этот обычай превратился в один из главных праздников летней смены. Его проводили 16 июля — в разгар каникул, а позже стали устраивать 16-го числа каждого месяца, чтобы в нем могли принять участие все смены.

В этот день дети переодевались в пиратов, русалок, водяных и других сказочных персонажей, участвовали в конкурсах, эстафетах и театрализованных представлениях. Главной частью праздника неизменно становилось массовое обливание водой, а завершался День Нептуна традиционным купанием вожатых, воспитателей и даже директора лагеря. Как проходил этот праздник в советских пионерских лагерях — в галерее «Газеты.Ru».