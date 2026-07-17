Светлана Светличная. Секса в СССР, может, и не было, но самая сексуальная актриса точно была. Этот неофициальный статус Светлана Светличная получила в 1969 году, сразу после выхода в прокат комедии Леонида Гайдая “Бриллиантовая рука”. Роль у актрисы была эпизодическая, но нескольких минут экранного времени оказалось достаточно, чтобы ее Анна Сергеевна навсегда вошла в историю советского кино.