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Секс-символы страны без секса: 10 самых горячих актрис СССР

Газета.Ru
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Анастасия Вертинская. В 1961 году вышли сразу два культовых фильма — “Алые паруса” и “Человек-амфибия”, главные женские роли в которых сыграла юная Анастасия Вертинская. Огромные глаза, точеные черты лица и аристократическая внешность сделали актрису настоящей иконой стиля 60-х, а советские журналы регулярно включали ее в списки самых красивых женщин страны.
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Анастасия Вертинская. В 1961 году вышли сразу два культовых фильма — “Алые паруса” и “Человек-амфибия”, главные женские роли в которых сыграла юная Анастасия Вертинская. Огромные глаза, точеные черты лица и аристократическая внешность сделали актрису настоящей иконой стиля 60-х, а советские журналы регулярно включали ее в списки самых красивых женщин страны. 
© В. Кречет/РИА Новости
Анастасия Вертинская. Только вот сама Вертинская была от такого статуса не в восторге и всю жизнь пыталась избавиться от амплуа романтической красавицы, говоря о себе: «Я больше римский легионер, чем Ассоль».
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Анастасия Вертинская. Только вот сама Вертинская была от такого статуса не в восторге и всю жизнь пыталась избавиться от амплуа романтической красавицы, говоря о себе: «Я больше римский легионер, чем Ассоль». 
© РИА Новости
Наталья Кустинская. После выхода комедии Генриха Оганесяна “Три плюс два” (1963) Наталья Кустинская проснулась знаменитой: ее фотографии начали печатать на открытках и календарях, а французский журнал Candide включил девушку в десятку самых красивых актрис мира.
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Наталья Кустинская. После выхода комедии Генриха Оганесяна “Три плюс два” (1963) Наталья Кустинская проснулась знаменитой: ее фотографии начали печатать на открытках и календарях, а французский журнал Candide включил девушку в десятку самых красивых актрис мира. 
© РИА Новости
Наталья Кустинская. Ей пророчили славу Мэрилин Монро и Бриджит Бардо, но судьба распорядилась иначе: главных ролей в ее карьере больше не случилось, а череда личных трагедий привела к тяжелой депрессии и алкогольной зависимости. Последние годы жизни одна из главных красавиц советского кино провела в одиночестве и забвении.
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Наталья Кустинская. Ей пророчили славу Мэрилин Монро и Бриджит Бардо, но судьба распорядилась иначе: главных ролей в ее карьере больше не случилось, а череда личных трагедий привела к тяжелой депрессии и алкогольной зависимости. Последние годы жизни одна из главных красавиц советского кино провела в одиночестве и забвении. 
© Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости

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Наталья Фатеева. Комедия Генриха Оганесяна, справедливости ради, подарила советскому кинематографу сразу двух секс-символов — не только Кустинскую, но и Наталью Фатееву. И если первую сравнивали с Бардо, то вторую — с Элизабет Тейлор. Впрочем, в отличие от своей коллеги по фильму, Фатеевой удалось избежать амплуа «актрисы одной роли»
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Наталья Фатеева. Комедия Генриха Оганесяна, справедливости ради, подарила советскому кинематографу сразу двух секс-символов — не только Кустинскую, но и Наталью Фатееву. И если первую сравнивали с Бардо, то вторую — с Элизабет Тейлор. Впрочем, в отличие от своей коллеги по фильму, Фатеевой удалось избежать амплуа «актрисы одной роли» 
© РИА Новости
Наталья Фатеева. После успеха «Три плюс два» она продолжила активно сниматься и сыграла десятки разноплановых персонажей. В числе наиболее ярких киноработ Натальи Фатеевой – роли в фильмах «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя» и «Человек с бульвара Капуцинов».
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Наталья Фатеева. После успеха «Три плюс два» она продолжила активно сниматься и сыграла десятки разноплановых персонажей. В числе наиболее ярких киноработ Натальи Фатеевой – роли в фильмах «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя» и «Человек с бульвара Капуцинов». 
© РИА Новости
Наталья Варлей. “Спортсменка, комсомолка и просто красавица” — после выхода комедии Леонида Гайдая “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика” (1967) эта фраза стала неразрывно ассоциироваться с Натальей Варлей. Роль студентки Нины принесла 20-летней артистке всесоюзную известность и звание главной красотки СССР.
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Наталья Варлей. “Спортсменка, комсомолка и просто красавица” — после выхода комедии Леонида Гайдая “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика” (1967) эта фраза стала неразрывно ассоциироваться с Натальей Варлей. Роль студентки Нины принесла 20-летней артистке всесоюзную известность и звание главной красотки СССР. 
© Global Look Press
Наталья Варлей. Причем не только у мужчин: вскоре после премьеры в советских парикмахерских начался настоящий бум на стрижку “под Варлей” — женщины массово отказывались от сложных начесов и длинных волос в пользу короткой прически с густой челкой.
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Наталья Варлей. Причем не только у мужчин: вскоре после премьеры в советских парикмахерских начался настоящий бум на стрижку “под Варлей” — женщины массово отказывались от сложных начесов и длинных волос в пользу короткой прически с густой челкой. 
© Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости
Светлана Светличная. Секса в СССР, может, и не было, но самая сексуальная актриса точно была. Этот неофициальный статус Светлана Светличная получила в 1969 году, сразу после выхода в прокат комедии Леонида Гайдая “Бриллиантовая рука”. Роль у актрисы была эпизодическая, но нескольких минут экранного времени оказалось достаточно, чтобы ее Анна Сергеевна навсегда вошла в историю советского кино.
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Светлана Светличная. Секса в СССР, может, и не было, но самая сексуальная актриса точно была. Этот неофициальный статус Светлана Светличная получила в 1969 году, сразу после выхода в прокат комедии Леонида Гайдая “Бриллиантовая рука”. Роль у актрисы была эпизодическая, но нескольких минут экранного времени оказалось достаточно, чтобы ее Анна Сергеевна навсегда вошла в историю советского кино. 
© Global Look Press

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Светлана Светличная. Однако после триумфа “Бриллиантовой руки” Светличная стала заложницей одного образа — режиссеры видели в ней исключительно эффектную красавицу, а драматические роли, о которых она мечтала, отдавали другим актрисам. В результате, несмотря на всесоюзную известность, больших главных ролей в ее фильмографии больше не случилось.
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Светлана Светличная. Однако после триумфа “Бриллиантовой руки” Светличная стала заложницей одного образа — режиссеры видели в ней исключительно эффектную красавицу, а драматические роли, о которых она мечтала, отдавали другим актрисам. В результате, несмотря на всесоюзную известность, больших главных ролей в ее фильмографии больше не случилось. 
© Global Look Press
Маргарита Терехова. Маргарита Терехова была одной из любимых актрис Андрея Тарковского. В фильме “Зеркало” (1974) режиссер доверил ей сразу две ключевые роли — матери и жены главного героя, а позже называл Терехову “обыкновенной гениальной актрисой”.
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Маргарита Терехова. Маргарита Терехова была одной из любимых актрис Андрея Тарковского. В фильме “Зеркало” (1974) режиссер доверил ей сразу две ключевые роли — матери и жены главного героя, а позже называл Терехову “обыкновенной гениальной актрисой”. 
© Global Look Press
Маргарита Терехова. Но всенародную любовь и статус главной красавицы СССР ей принесли совсем другие картины — “Собака на сене” (1977), “Д'Артаньян и три мушкетера” (1979) и “Благочестивая Марта” (1980).
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Маргарита Терехова. Но всенародную любовь и статус главной красавицы СССР ей принесли совсем другие картины — “Собака на сене” (1977), “Д'Артаньян и три мушкетера” (1979) и “Благочестивая Марта” (1980). 
© РИА Новости
Ирина Алферова. Ирина Алферова стала всенародной любимицей после выхода на экраны фильма “Д'Артаньян и три мушкетера” (1979), где она сыграла Констанцию Бонасье. Образ нежной, утонченной и недоступной девушки настолько полюбился зрителям, что надолго закрепил за ней статус первой красавицы советского кино.
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Ирина Алферова. Ирина Алферова стала всенародной любимицей после выхода на экраны фильма “Д'Артаньян и три мушкетера” (1979), где она сыграла Констанцию Бонасье. Образ нежной, утонченной и недоступной девушки настолько полюбился зрителям, что надолго закрепил за ней статус первой красавицы советского кино. 
© А. Арутюнов/РИА Новости
Ирина Алферова. Фотографии актрисы украшали журналы, открытки и календари, а письма от влюбленных мужчин приходили мешками. Интерес публики еще больше усилился после свадьбы Алферовой с Александром Абдуловым: супругов называли самой красивой актерской четой, а поклонники часами дежурили у служебного входа «Ленкома», чтобы увидеть их вместе.
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Ирина Алферова. Фотографии актрисы украшали журналы, открытки и календари, а письма от влюбленных мужчин приходили мешками. Интерес публики еще больше усилился после свадьбы Алферовой с Александром Абдуловым: супругов называли самой красивой актерской четой, а поклонники часами дежурили у служебного входа «Ленкома», чтобы увидеть их вместе. 
© Евгений Комаров/РИА Новости

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Наталья Андрейченко. В начале 80-х эталоном красоты у миллионов советских зрителей стала Наталья Андрейченко. Актриса показала, что женская привлекательность может быть совершенно разной: ее чувственная Люба из мелодрамы “Военно-полевой роман” (1983) разрушила привычные представления о скромной героине, а Леди Совершенство из фильма “Мэри Поппинс, до свидания!” (1984) покорила элегантностью, грацией и безупречным стилем.
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Наталья Андрейченко. В начале 80-х эталоном красоты у миллионов советских зрителей стала Наталья Андрейченко. Актриса показала, что женская привлекательность может быть совершенно разной: ее чувственная Люба из мелодрамы “Военно-полевой роман” (1983) разрушила привычные представления о скромной героине, а Леди Совершенство из фильма “Мэри Поппинс, до свидания!” (1984) покорила элегантностью, грацией и безупречным стилем. 
© Global Look Press
Наталья Андрейченко. Благодаря этим двум совершенно разным образам Андрейченко стала одной из самых популярных и обсуждаемых актрис позднего СССР.
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Наталья Андрейченко. Благодаря этим двум совершенно разным образам Андрейченко стала одной из самых популярных и обсуждаемых актрис позднего СССР. 
© РИА Новости
Наталья Негода. Выход драмы Василия Пичула “Маленькая Вера” (1988) навсегда изменил представление о том, что можно показывать в советском кино. Исполнительница главной роли Наталья Негода мгновенно стала одной из самых обсуждаемых женщин страны, а откровенные по меркам того времени сцены с ее участием превратились в символ эпохи перестройки.
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Наталья Негода. Выход драмы Василия Пичула “Маленькая Вера” (1988) навсегда изменил представление о том, что можно показывать в советском кино. Исполнительница главной роли Наталья Негода мгновенно стала одной из самых обсуждаемых женщин страны, а откровенные по меркам того времени сцены с ее участием превратились в символ эпохи перестройки. 
© Global Look Press
Наталья Негода. Спустя год Негода стала первой советской актрисой, появившейся на обложке американского журнала Playboy: номер вышел с заголовком “From Russia with love: The Soviets sexy new star” (с англ: “Из России с любовью: новая сексуальная звезда Советов”).
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Наталья Негода. Спустя год Негода стала первой советской актрисой, появившейся на обложке американского журнала Playboy: номер вышел с заголовком “From Russia with love: The Soviets sexy new star” (с англ: “Из России с любовью: новая сексуальная звезда Советов”). 
© Global Look Press
Елена Кондулайнен. Если Наталья Негода стала лицом сексуальной революции в советском кино, то Елену Кондулайнен пресса первой официально назвала секс-символом самого СССР. С конца 80-х она регулярно снималась в откровенных сценах, появлялась на публике в смелых нарядах и открыто говорила о женской сексуальности, а в фильме “Сто дней до приказа” (1990) и вовсе предстала перед зрителями полностью обнаженной.
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Елена Кондулайнен. Если Наталья Негода стала лицом сексуальной революции в советском кино, то Елену Кондулайнен пресса первой официально назвала секс-символом самого СССР. С конца 80-х она регулярно снималась в откровенных сценах, появлялась на публике в смелых нарядах и открыто говорила о женской сексуальности, а в фильме “Сто дней до приказа” (1990) и вовсе предстала перед зрителями полностью обнаженной. 
© С. Иванов/РИА Новости

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Елена Кондулайнен. Именно Кондулайнен стала олицетворением новой эпохи, когда фраза “В СССР секса нет” окончательно превратилась в исторический анекдот.
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Елена Кондулайнен. Именно Кондулайнен стала олицетворением новой эпохи, когда фраза “В СССР секса нет” окончательно превратилась в исторический анекдот. 
© Владимир Вяткин/РИА Новости

Летом 1986 года во время советско-американского телемоста участница из США спросила, есть ли в союзе сексуальная реклама, на что представительница СССР ответила: «Ну, секса у нас нет… У нас есть любовь». Окончание фразы заглушили смех и аплодисменты, поэтому в историю вошла лишь первая ее часть, которая немедленно ушла в народ. Секса не было, зато были Светлана Светличная, Наталья Кустинская, Маргарита Терехова, Ирина Алферова и другие актрисы, которых миллионы зрителей считали самыми настоящими секс-символами. Главные красавицы советского кинематографа — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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