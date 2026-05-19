Бодибилдер-миллионер умер в 38 лет

Бодибилдер-миллионер из Индии Пратик Ядав внезапно скончался в возрасте 38 лет. Как сообщает Lenta.ru, у спортсмена случился приступ на глазах у родных. Знаменитость срочно доставили в больницу рано утром 13 мая. Несмотря на усилия врачей, его не удалось спасти.

Пратик Ядав был сыном лидера социалистической партии Самаджвади Мулаяма Сингха Ядава. Мужчина серьезно занимался спортом. На своей странице в социальных сетях он публиковал видео своих тренировок и давал советы начинающим бодибилдерам. За его жизнью следили более 1 млн подписчиков.

Ядав заработал огромное состояние благодаря сети фитнес-клубов для состоятельных клиентов Iron Core Fit и The Fitness Planet. Кроме того, он владел большим количеством недвижимости.

Спортсмен демонстрировал публике образ абсолютно здорового, преуспевающего человека. На самом деле бодибилдер-миллионер последние пять лет тайно лечился от гипертонии и проблем со свертываемостью крови. Также выяснилось, что за несколько дней до смерти Ядав уже попадал в реанимацию, но самостоятельно покинул больницу, несмотря на предостережения врачей.