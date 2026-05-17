Эпоха шринкфляции: как экономят производители

Александр Котлеткин
Один из символов мирового капитализма — ресторан быстрого питания «Макдоналдс» — несколько раз уменьшал размер «Биг Мака». В сети утверждают, что гамбургер с момента своего появления стал меньше на 40%. Посмотрите, каким большим был «Биг Мак» в 90-х.
В 2019 году на прилавках супермаркетов вместо привычных прямоугольных упаковок с десятком яиц появились квадратные упаковки с девятью яйцами.
В 2016 году компания «Мондэлис» решила сэкономить и изменила форму своего культового шоколада «Тоблерон», сделав промежуток между зубчиками шире. Так шоколад стал легче на 40 г.
Производитель мыла «Дав» в 2019 году снизил вес продукта на 23 г. Раньше кусок весил 113 г, а теперь 90 г.
С 2010 года средняя площадь нового жилья в России снизилась с 80 кв. м. до 49,1 кв. м. Некоторые застройщики стали проектировать двухкомнатные квартиры площадью 30 кв. м.
В 2019 году еще один мировой лидер среди ресторанов быстрого питания «Бургер-кинг» незаметно для клиентов уменьшил размер одной из двух котлет в двойном воппере. Позже, когда внимательные покупатели обратились к руководству за комментариями, компания объяснила этот шаг новыми стандартами, не уточнив, в чем они заключаются.
Упаковка и размер чипсов «Принглс» стали меньше. В результате производитель сэкономил 21 г продукта с каждой пачки.
«Кока-кола» также уменьшила объем бутылок. К примеру, с 2014 года в Великобритании вместо двухлитровой колы стали продавать полуторалитровую.
Покупатели печенья «Орео» часто жалуются, что слой крема стал тоньше, а упаковки — легче.
Размер шоколадного батончика «Сникерс» за два десятилетия уменьшился с 58 г до 45 г.
Одним из главных страхов обычного потребителя является рост цен. Инфляция преследует нас постоянно и неприятно сказывается на толщине кошелька во время очередного похода в магазин. Но мало кто знает, что помимо явного обесценивания денег, существует и частично скрытый от покупателя процесс, который получил название шринкфляция. Термин описывает ситуацию, при которой производитель уменьшает вес, объем или количество товара в упаковке, при сохранении прежней стоимости. Например, вместо 1 кг пельменей на полках супермаркета появляются упаковки по 800 г. Формально цена не изменилась, но на самом деле она выросла сразу на 20%.

Шринкфляцию проводят не только малоизвестные компании, но и мировые бренды. Десять самых известных случаев скрытого повышения цен, о которых вы даже не догадывались — смотрите в галерее «Рамблера».

