Эпоха шринкфляции: как экономят производители

Одним из главных страхов обычного потребителя является рост цен. Инфляция преследует нас постоянно и неприятно сказывается на толщине кошелька во время очередного похода в магазин. Но мало кто знает, что помимо явного обесценивания денег, существует и частично скрытый от покупателя процесс, который получил название шринкфляция. Термин описывает ситуацию, при которой производитель уменьшает вес, объем или количество товара в упаковке, при сохранении прежней стоимости. Например, вместо 1 кг пельменей на полках супермаркета появляются упаковки по 800 г. Формально цена не изменилась, но на самом деле она выросла сразу на 20%.

