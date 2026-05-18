«Боже, как же похож на папу». В сети удивились сходству Артема Аршавина с отцом

Бывшая супруга Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская, опубликовала несколько фотографий со старшим сыном Артемом. Сходство 20-летнего юноши с отцом оказалось настолько сильным, что многие перепутали его с футболистом.

«Юлия, извините, но рядом с вами ваш бывший муж», — прокомментировал один из подписчиков Барановской.

«Боже, как же похож на папу», — дополнил другой.

Артем Аршавин родился 7 декабря 2005 года. Вопреки ожиданиям поклонников футболиста, уже с детства мальчик предпочитал спорту творчество. Он несколько раз появлялся на театральной сцене, был телеведущим шоу «Прогнозик погодки» на канале «Супер», выступал с трогательной песней, посвященной мамам, в студии программы «Мужское/Женское». Кроме того, в 2019 году Артем снялся в клипе Дианы Арбениной на песню «Рингтоном».