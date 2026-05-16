Декорации к концу света: как сейчас выглядит главный аэропорт Кипра

Уже более 50 лет главный гражданский аэропорт острова Кипра остается заброшенным. Воздушная гавань, ранее принимавшая международные рейсы, оказалась в эпицентре военного конфликта во время турецкого вторжения 20 июля 1974 года. Из-за стратегического значения аэропорт Никосия превратился в настоящее поле битвы между турецкими войсками и кипрской Национальной гвардией. В ходе одного из сражений за никосийский аэропорт турецкие войска потеряли пять танков M47 Patton, а греки-киприоты ― несколько бронетранспортёров и два пассажирских самолёта HS-121, уничтоженных на взлётной полосе.

После заморозки конфликта аэропорт оказался в буферной зоне. Многочисленные попытки вдохнуть новую жизнь в воздушную гавань ни к чему не привели — ни одна из сторон не готова уступить контроль над таким важным объектом. Последние самолеты отсюда вылетели в 1977 году с разрешения ООН, когда British Airways забрала себе три оставшихся в Никосии лайнера авиакомпании Cyprus Airways.

За полвека из-за отсутствия обслуживания и действий вандалов один из символов острова превратился в аэропорт-призрак, который идеально подходит для декораций к фильму о конце света.

