Один из самых известных ковбоев мира трагически погиб во время родео

Главный ковбой Бразилии трагически погиб 10 мая во время родео в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает Lenta.ru.

32-летний ковбой Рафаэль Сильвио Оливейра получил смертельную травму во время выступления на международных соревнованиях. Он выступал в командном зачете, когда бык сбросил его и ударил копытами в грудь. Оливейре удалось вырваться и покинуть арену. Несмотря на первую помощь и экстренную госпитализацию, травмы ковбоя оказались слишком серьезными. Врачи не смогли его спасти. Трагедия произошла на глазах его жены.

Рафаэль Оливейра был одним из самых титулованных ковбоев страны. На его счету победы в шести крупных соревнованиях. В 2025 году он получил награду ACR Super Stars Ассоциации чемпионов родео. За жизнью ковбоя в социальных сетях следили более 30 тысяч поклонников. У Оливейры остались двое сыновей.