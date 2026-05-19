Лера Кудрявцева родилась в 1971 году в Усть-Каменогорске в Казахской ССР. В детстве будущая телеведущая хотела пойти по стопам мамы и стать врачом, затем мечтала о карьера стюардессы, однако в итоге связала свою жизнь с творчеством. После школы Кудрявцева окончила культпросветучилище в Усть-Каменогорске и ГИТИС.

Ее карьера началась с выступлений на концертах Светланы Владимирской, Евгения Осина, Игоря Саруханова, Богдана Титомира, где Кудрявцева работала бэк-вокалисткой и танцовщицей. А продолжилась на телевидении. Кастинг на ТВ ей помог пройти актер Игорь Верник. О том, как это было, ведущая рассказывала в одном из интервью:

«Он звонит и говорит: «Лер, сейчас будет на канале «ТВ-6» дискотека «Партийная зона», и там выбрали уже двух мальчиков ведущих, нужна девочка». Говорит, завтра вот кастинг... приезжай. <...> У меня была серьга в брови, у меня были дреды... то есть я была такой... рейвершей. Я приезжаю и смотрю, а там под два метра ростом красотки. <...> И я тут шпана какая-то, оторви да выбрось. Я думаю, что, наверное, это сыграло роль. Потому что... им, наверное, не нужна была девочка-модель, им нужна была такая вот дискотечная шпана».

«Партийная дискотека» стала дебютом Леры Кудрявцевой в роли ведущей. С тех пор она вела десятки передач на отечественном телевидении. Кроме этого, она также играла в кино и сериалах и занималась озвучкой.

Кудрявцева трижды была замужем. Ее первым супругом стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк — они сыграли свадьбу, когда телеведущей было 19 лет. В этом браке родился сын Жан. Через два года после женитьбы пара развелась из-за многочисленных измен Ленюка, а также бытовых ссор. Второй раз Кудрявцева вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова, вместе они прожили три года. В 2007-м Морозова арестовали и обвинили в мошенничестве, телеведущая пыталась доказать, что ее супруга подставили. Однако затем узнала, что он скрывал от нее судимость за изнасилование и грабеж. После этого Кудрявцева приняла решение о разводе.

Через год стало известно о романе телеведущей с Сергеем Лазаревым — их отношения продлились четыре года. Причиной разрыва стала работа певца: Кудрявцева признавалась, что хотела более размеренной семейной жизни, тогда как Лазарев все свободное время посвящал гастролям.

В 2013 году телеведущая вышла замуж в третий раз за хоккеиста Игоря Макарова. В браке у супругов родилась дочь Мария. В 2024-м Кудрявцева заявила, что ушла от мужа из-за его алкоголизма.