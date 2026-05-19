«Я была такой рейвершей»: Лере Кудрявцевой — 55

Лера Кудрявцева, 2025 год 
© Sergey Elagin/Picvario Media/Global Look Press
Лера Кудрявцева, 2004 год 
© Alexey Vasnetsov/Global Look Press
Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев, 2009 год
Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев, 2009 год 
© Антон Денисов/РИА Новости
Лера Кудрявцева, 2004 год 
© Alexey Vasnetsov/Global Look Press

Лера Кудрявцева у себя дома, 2005 год 
© Alexey Vasnetsov/Global Look Press
Телеведущие Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева и Филипп Киркоров, 2010 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ведущая Лера Кудрявцева и фигурист Евгений Плющенко на церемонии вручения Премии в области популярной музыки «Муз-ТВ 2010» 
© Илья Питалев/РИА Новости
Ведущая Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» Лера Кудрявцева в Юрмале, 2010 год 
© Игорь Зарембо/РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева и актер Игорь Верник беседуют на церемонии вручения премии Topical Style Awards, 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева, 2011 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Лера Кудрявцева и певец Борис Моисеев на праздновании дня рождения телеведущей, 2009 год 
© Виталий Белоусов/ТАСС
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, певец Иосиф Кобзон с супругой Нелли (слева) и телеведущая Лера Кудрявцева (справа) перед началом церемонии вручения юбилейной премии «Муз-ТВ 2012» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве, 2012 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущие Андрей Малахов и Лера Кудрявцева перед церемонией награждения XII премии в области популярной музыки «Муз-ТВ-2014» 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева и певица Ани Лорак перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ 2016. Энергия будущего» в Москве, 2016 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Телеведущие Лера Кудрявцева и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ 2017» в СК «Олимпийский» в Москве 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии «ТЭФИ 2017» в номинации «Вечерний прайм» в Москве 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Лера Кудрявцева и певица Лариса Долина на вечеринке членов жюри конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2021» 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лера Кудрявцева с дочерью Машей на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева (слева) и телеведущая Екатерина Гордон на ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала FB, 2025 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Лера Кудрявцева на концерте «Песня года 2024» в концертном зале спортивного комплекса «Мегаспорт» в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Лера Кудрявцева (в центре) на праздновании дня рождения телеканала «Муз-ТВ» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, 2025 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лера Кудрявцева перед началом концерта «Песня года 2021» 
© Артем Геодакян/ТАСС
Лера Кудрявцева перед началом концерта в рамках проекта «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце, 2026 год 
© Евгений Мессман/ТАСС

Лера Кудрявцева родилась в 1971 году в Усть-Каменогорске в Казахской ССР. В детстве будущая телеведущая хотела пойти по стопам мамы и стать врачом, затем мечтала о карьера стюардессы, однако в итоге связала свою жизнь с творчеством. После школы Кудрявцева окончила культпросветучилище в Усть-Каменогорске и ГИТИС.

Ее карьера началась с выступлений на концертах Светланы Владимирской, Евгения Осина, Игоря Саруханова, Богдана Титомира, где Кудрявцева работала бэк-вокалисткой и танцовщицей. А продолжилась на телевидении. Кастинг на ТВ ей помог пройти актер Игорь Верник. О том, как это было, ведущая рассказывала в одном из интервью:

«Он звонит и говорит: «Лер, сейчас будет на канале «ТВ-6» дискотека «Партийная зона», и там выбрали уже двух мальчиков ведущих, нужна девочка». Говорит, завтра вот кастинг... приезжай. <...> У меня была серьга в брови, у меня были дреды... то есть я была такой... рейвершей. Я приезжаю и смотрю, а там под два метра ростом красотки. <...> И я тут шпана какая-то, оторви да выбрось. Я думаю, что, наверное, это сыграло роль. Потому что... им, наверное, не нужна была девочка-модель, им нужна была такая вот дискотечная шпана».

«Партийная дискотека» стала дебютом Леры Кудрявцевой в роли ведущей. С тех пор она вела десятки передач на отечественном телевидении. Кроме этого, она также играла в кино и сериалах и занималась озвучкой.

Кудрявцева трижды была замужем. Ее первым супругом стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк — они сыграли свадьбу, когда телеведущей было 19 лет. В этом браке родился сын Жан. Через два года после женитьбы пара развелась из-за многочисленных измен Ленюка, а также бытовых ссор. Второй раз Кудрявцева вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова, вместе они прожили три года. В 2007-м Морозова арестовали и обвинили в мошенничестве, телеведущая пыталась доказать, что ее супруга подставили. Однако затем узнала, что он скрывал от нее судимость за изнасилование и грабеж. После этого Кудрявцева приняла решение о разводе.

Через год стало известно о романе телеведущей с Сергеем Лазаревым — их отношения продлились четыре года. Причиной разрыва стала работа певца: Кудрявцева признавалась, что хотела более размеренной семейной жизни, тогда как Лазарев все свободное время посвящал гастролям.

В 2013 году телеведущая вышла замуж в третий раз за хоккеиста Игоря Макарова. В браке у супругов родилась дочь Мария. В 2024-м Кудрявцева заявила, что ушла от мужа из-за его алкоголизма.