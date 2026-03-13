Ким Чен Ын с дочерью пострелял из самого лучшего пистолета

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э побывал на оружейной фабрике, где испытал новую модель пистолета. Кадры со стрельбища были опубликованы Центральным телеграфным агентством Кореи.

«Новый пистолет получил хорошую оценку за превосходство конструкции, точность, направленность и способность к боевому применению. Сегодня лично увидел разработанный самый лучший пистолет», — отметил Ким Чен Ын.

Эксперты отмечают, что наследница главы государства все чаще появляется с ним на публике, в том числе на мероприятиях, посвященных испытаниям нового оружия. Некоторые считают, что именно Ким Чжу Э возглавит КНДР в будущем.

