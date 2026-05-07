Круиз смерти: кадры с места заражения хантавирусом

Круизный лайнер MV Hondius, где погибли три пассажира
Автомобиль скорой помощи с заболевшими хантавирусом пассажирами круизного лайнера MV Hondius в Кабо-Верде
Автомобиль скорой помощи с заболевшими хантавирусом пассажирами круизного лайнера MV Hondius в Кабо-Верде
Самолет с заболевшими хантавирусом пассажирами круизного лайнера MV Hondius вылетает из Кабо-Верде
Самолет с заболевшими хантавирусом пассажирами круизного лайнера MV Hondius приземлился в аэропорту Амстердама
Автомобили скорой помощи в аэропорту Амстердама в ожидании пассажиров круизного лайнера MV Hondius, заболевших хантавирусом
Автомобили скорой помощи с пассажирами круизного лайнера MV Hondius, заболевшими хантавирусом
Госпиталь в Санта-Крус-де-Тенерифе в Испании, куда поместят одного из пассажиров круизного лайнера MV Hondius, заболевшего хантавирусом
Круизный лайнер MV Hondius, где погибли три пассажира
Три пассажира круизного лайнера MV Hondius умерли во время путешествия после заражения хантавирусом. Еще троих заболевших эвакуировали специальными авиарейсами в Европу для превентивного медицинского обследования. Всего на борту судна, вставшего на якорь у берегов Кабо-Верде, находились 149 человек, из них 88 — пассажиры, 61 — члены экипажа.

Хантавирус чаще всего передается человеку от грызунов, например, крыс. Заражение может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Специфической вакцины против заболевания не существует. Летальность при хантавирусном легочном синдроме может достигать 40-60%.

Главной проблемой выявления хантавируса является стандартный набор симптомов. Чаще всего пациенты сталкиваются с повышенной температурой тела, слабостью, головной и мышечной болью. Поэтому многие принимают опасное заболевание за обычное ОРВИ или грипп. Дальше у пациентов могут развиться геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром, протекающие очень тяжело.

Несмотря на то что многие увидели во вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius схожесть с началом пандемии COVID-19, ВОЗ исключила его масштабное распространение. По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, на данный момент риск для остального мира остается низким.