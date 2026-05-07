Круиз смерти: кадры с места заражения хантавирусом

Три пассажира круизного лайнера MV Hondius умерли во время путешествия после заражения хантавирусом. Еще троих заболевших эвакуировали специальными авиарейсами в Европу для превентивного медицинского обследования. Всего на борту судна, вставшего на якорь у берегов Кабо-Верде, находились 149 человек, из них 88 — пассажиры, 61 — члены экипажа.

Хантавирус чаще всего передается человеку от грызунов, например, крыс. Заражение может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Специфической вакцины против заболевания не существует. Летальность при хантавирусном легочном синдроме может достигать 40-60%.

Главной проблемой выявления хантавируса является стандартный набор симптомов. Чаще всего пациенты сталкиваются с повышенной температурой тела, слабостью, головной и мышечной болью. Поэтому многие принимают опасное заболевание за обычное ОРВИ или грипп. Дальше у пациентов могут развиться геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром, протекающие очень тяжело.

Несмотря на то что многие увидели во вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius схожесть с началом пандемии COVID-19, ВОЗ исключила его масштабное распространение. По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, на данный момент риск для остального мира остается низким.