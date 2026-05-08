Актер Джейк Холл погиб во время отдыха на вилле

35-летний британский актер и экс-футболист Джейк Холл погиб во время отдыха на вилле на Майорке. Тело знаменитости обнаружили после вечеринки, лежащим в луже собственной крови. Как сообщают правоохранители, смерть звезды реалити-шоу «Единственный путь – это Эссекс» наступила в результате несчастного случая. Холл погиб после удара головой о стеклянную дверь.

«Около двух часов ночи я услышал очень громкий шум, как будто что-то сверлили. Я почувствовал, как вибрируют стены. Примерно через пять минут он стих, и я уснул», — рассказал один из гостей виллы.

Джейк Холл активно развивал свою страницу в социальных сетях. За жизнью актера следили 410 тысяч подписчиков. Кроме того, он владел двумя компаниями по производству одежды, занимался музыкой и живописью.

У знаменитости осталась 8-летняя дочь Ривер, которая находилась вместе с ним в Испании.