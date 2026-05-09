$74.388.55

Парад Победы на Красной площади: как это было

Газета.Ru
Slide 1 of 25
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
1/20
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) и командующий парадом, генерал-полковник Андрей Мордвичев на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
2/20
Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) и командующий парадом, генерал-полковник Андрей Мордвичев на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Александр Щербак/РИА Новости
Военнослужащие КНДР на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
3/20
Военнослужащие КНДР на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
4/20
Президент РФ Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Александр Щербак/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
5/20
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
6/20
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Александр Щербак/РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
7/20
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Александр Щербак/РИА Новости
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
8/20
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
9/20
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Александр Щербак/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
10/20
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Александр Щербак/РИА Новости
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
11/20
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Александр Щербак/РИА Новости
Истребители Су-30 и МиГ-29 во время воздушной части парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
12/20
Истребители Су-30 и МиГ-29 во время воздушной части парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин (в центре) и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом военного парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
13/20
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин (в центре) и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом военного парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Дмитрий Астахов/РИА Новости
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2026 года
14/20
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2026 года 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
15/20
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© ТАСС
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (слева) и помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
16/20
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (слева) и помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Екатерина Штукина/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
17/20
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Екатерина Штукина/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом военного парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Слева направо: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 9 мая 2026 года
18/20
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом военного парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Слева направо: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 9 мая 2026 года 
© Дмитрий Астахов/РИА Новости
Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
19/20
Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом военного парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года
20/20
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом военного парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года 
© Дмитрий Астахов/РИА Новости

Военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади в Москве.

Открыл шествие бой курантов на Спасской башне Кремля, под оркестровое исполнение композиции «Священная война» на площадь вынесли флаг России и знамя Советского Союза. Командовал парадом главком Сухопутных войск ВС РФ Андрей Мордвичев.

Приняв парад, министр обороны России Андрей Белоусов доложил президенту РФ Владимиру Путину о готовности расчетов, после чего глава государства выступил с речью. Он назвал День Победы священным и главным праздником, отметил, что именно советский народ спас мир от нацизма и понес колоссальные жертвы ради свободы и достоинства народов Европы.

Вслед за объявленной минутой молчания президент также заявил, что «подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи специальной военной операции». Они, по словам Путина, «противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО».

Расчет участников СВО прошел по Красной площади со знаменами группировок войск и военных округов. Также в параде впервые участвовали военнослужащие войск беспилотных систем, а бойцы армии КНДР, помогавшие освобождать Курскую область, шли в составе парадных расчетов российских войск.

Техники на параде не было — как поясняли в Кремле, это связано с угрозой со стороны Украины. При этом в ходе трансляции мероприятия россиянам показали работу российских сил в зоне СВО. Завершился парад пролетом пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Как отметили День Победы на Красной площади — в галерее «Газеты.Ru».

1