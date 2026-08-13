«Помогатор» из Дубая: как выглядит сын Бориса Немцова

Сын Бориса Немцова Антон представил публике новую возлюбленную. Предприниматель опубликовал фотографию с девушкой по имени Кристина на своей странице в социальной сети. Судя по геотегу, кадр был сделан в отеле «Метрополь» в Монте-Карло.

Антон Немцов родился в 1995 году в Нижнем Новгороде, где его отец занимал пост губернатора региона. Его матерью стала телеведущая Екатерина Одинцова, которая в тот момент состояла в браке с Григорием Егорочкиным. В 2002 году на свет появилась сестра Антона — Дина. Борис Немцов, женатый на Раисе Немцовой, признал детей, но не собирался разводиться с супругой.

Антон учился в школе № 1239 в Москве. Первое время у мальчика были проблемы с успеваемостью, однако вскоре он стал отличником. Несмотря на то что отношения между Немцовым и Одинцовой завершились, политик проводил с детьми выходные. Непростые семейные отношения все же наложили отпечаток на Антона. Он рано повзрослел и уже в 11 лет заработал первые пять тысяч долларов. Мальчик выпустил книгу «Отцы & Deti, или Записки школьника», текст к которой наговорил на диктофон. Антон высказался о проблемах семьи, работы и воспитания детей.

В 2017 году Немцов окончил бакалавриат на факультете физической и квантовой электроники МФТИ. Его дипломной работой стало исследование возможностей удешевления производства лазеров. Сын политика продолжил образование в магистратуре на кафедре технологического предпринимательства, где изучал основы ведения IT-бизнеса.

После убийства отца в 2015 году Антон Немцов некоторое время занимался политикой. Он даже вошел в политсовет незарегистрированной «Партии перемен», одним из учредителей которой была Ксения Собчак.

В 2022 году сын Бориса Немцова покинул Россию. Антон обосновался в ОАЭ, где занялся собственным бизнесом. Сейчас он оказывает услуги в сфере инвестиций, помогает открыть свое дело и оформить вид на жительство. Кроме того, бизнесмен занимается недвижимостью в Дубае. В свободное время наследник политика увлекается спортом и часто делится снимками из спортзала в социальных сетях.

С 2018 по 2025 год Антон состоял в браке с Анной Игнатьевой. У пары есть общий сын Борис.