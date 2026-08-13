«Женщина-кошка» не боится возраста: Холли Берри предстала в откровенном образе

Американская актриса Холли Берри опубликовала серию фотоснимков перед грядущим 60-летием. Горячие кадры звезды фильма «Женщина-кошка» в черном полупрозрачном платье с декольте появились на ее странице в социальной сети.

«60, я иду…» — подписала публикацию артистка.

Несмотря на почтительный возраст, Холли Берри не стесняется откровенных фотосессий. Актриса поддерживает прекрасную форму и готовится в четвертый раз выйти замуж. Ее избранником стал музыкант Ван Хант. Сейчас пара отдыхает на тропическом острове.

Холли Берри — одна из самых титулованных голливудских актрис. В ее активе премии: «Золотой глобус» (2000), «Эмми» (2000), «Премия Гильдии киноактёров США» (2000, 2002), «Оскар» (2002), «Серебряный медведь» (2002).