«Дим, вам срочно нужно домой». Фото Билана встревожили поклонников

Дима Билан опубликовал в сети кадры отдыха на живописном острове. Честные фотографии 44-летнего певца вызвали активное обсуждение среди поклонников. Об этом сообщает издание The Voice Mag.

«Режим: не усложнять. Отключился от лишнего. Подключился к себе», — подписал публикацию исполнитель.

На фотографиях знаменитый артист выглядел счастливым и расслабленным. Он отдыхал в гамаке, купался и любовался живописным видом.

В комментариях к публикации мнения поклонников Димы Билана разделились. Одни отмечали чрезмерную худобу артиста, другие, наоборот, восхищались его фигурой.

«Какой красивый — худой, молодой! Наповал!», — написал один из подписчиков звезды.

«Дим, вам срочно нужно домой, домашних котлеток с пюрешкой», — прокомментировал фотографии другой.

