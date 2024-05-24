Пока вы не уснули: замена Фон дер Ляйен и новая программа вооружений РФ

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Фон дер Ляйен нашли замену на посту главы Еврокомиссии

Французский президент Эмманюэль Макрон поддержит кандидатуру экс-премьера Италии Марио Драги на должность председателя Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico. Как отмечается, лидер Франции уже давно «маневрирует в кулуарах», чтобы поставить его во главе исполнительной ветви власти ЕС.

Макрон видит в бывшем итальянском премьере ключевого союзника Франции во внутреннем противостоянии в ЕС. Оно касается поиска инвестиций, которые могли бы позволить объединению «догнать Китай и США» в экономике, говорится в публикации. Также Драго мог бы помочь президенту Франции реализовать инициативы по созданию единого рынка инвестиций внутри Евросоюза. Их до сих пор тормозят ФРГ и другие члены сообщества.

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Мантуров анонсировал новую программу вооружений России

В России готовится новая государственная программа вооружений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год. Идет активная работа, взаимодействие, внутри министерства обороны и с министерством промышленности и торговли», — сказал Мантуров.

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ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации канала, беспилотник в селе Быковка в 300 метрах от нефтепровода заметил фермер, который вызвал на место экстренные службы. О каких-либо повреждениях или разрушениях не сообщается.

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Канада потребовала запретить российским фигуристам переходить в другие страны

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель высказалась на странице в соцсети X о смене спортивного гражданства российскими фигуристами. Lenta.ru

«Думаю, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются. В противном случае они по-прежнему поддерживают государственную программу в России», — написала Дюамель.

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Иностранному послу стало плохо в центре Москвы

Послу Кувейта в Москве Рашеду Хаммаду Аль-Адвани стало плохо в отеле Four Seasons на Красной площади. Об этом сообщает Mash.

«У посла началась отдышка, его резко бросило в жар, сердцебиение участилось. Ему вызвали скорую помощь», — передает портал.

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Олимпийскую чемпионку из России лишили возможности выступить на Играх в Париже

Двукратную олимпийскую чемпионку по пулевой стрельбе Виталину Бацарашкину лишили возможности получить нейтральный статус, что не дает ей право выступить на Играх в Париже. Об этом сообщила тренер спортсменки Наталья Кудрина, которой тоже отказали в допуске на международные старты.

Как отметила специалист, Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) выставила «очень много условий» для предоставления нейтрального статуса.

«В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с "Динамо", ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю... "Динамо"», — поделилась Кудрина.

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Сотрудник завода задержан из-за антироссийских надписей

В Дмитрове задержан сотрудник оборонного предприятия, наносивший антироссийские надписи на бирки ключей от шкафов, предназначенных для хранения вещей, и парализовавший этим работу завода, сообщил в своем Telegram-канале подмосковный главк СК РФ.

По данным ведомства, уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (Публичная деятельность, направленная на дискредитацию использования Вооруженных сил России, повлекшая нарушение общественной безопасности и создавшая помехи функционированию объектов промышленности).

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Кадыров раскрыл новую должность экс-председателя правительства Чечни

Экс-председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия», — написал политик.

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Богатые россияне возвращают сбережения на родину

Состоятельные россияне в 2023 году потеряли интерес к хранению сбережений за рубежом, в первую очередь в европейских странах, и вернули в Россию триллионы рублей. Об этом со ссылкой на исследовании аналитической компании Frank RG пишет РИА Новости.

После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Большая часть этих них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

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Россияне стали избавляться от кредитных карт

В апреле 2024 года количество кредитных карт на руках у россиян снизилось, несмотря на то, что банки продолжали их активно выдавать. Об этом со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро» сообщает «Коммерсантъ».

В начале второго квартала количество кредитных карт на руках у клиентов составило менее 91 миллиона (минус два миллиона за месяц) — это рекордное снижение за последние несколько лет. При этом за месяц банки выдали более 2,3 миллиона новых кредиток. Такое сокращение портфеля связано с оптимизацией кредиторами структуры баланса, пояснил гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

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