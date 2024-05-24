Фон дер Ляйен нашли замену на посту главы Еврокомиссии

Французский президент Эмманюэль Макрон поддержит кандидатуру экс-премьера Италии Марио Драги на должность председателя Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico. Как отмечается, лидер Франции уже давно «маневрирует в кулуарах», чтобы поставить его во главе исполнительной ветви власти ЕС.

Макрон видит в бывшем итальянском премьере ключевого союзника Франции во внутреннем противостоянии в ЕС. Оно касается поиска инвестиций, которые могли бы позволить объединению «догнать Китай и США» в экономике, говорится в публикации. Также Драго мог бы помочь президенту Франции реализовать инициативы по созданию единого рынка инвестиций внутри Евросоюза. Их до сих пор тормозят ФРГ и другие члены сообщества.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен не сможет претендовать на новый срок в качестве главы ЕК. Причиной тому послужило дело о коррупции при закупке вакцин Pfizer. Одним из истцов выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он объяснил, что дело принято к рассмотрению судом Льежа, а сам факт этого расследования является юридическим препятствием для фон дер Ляйен претендовать на новый мандат.

Позже он рассказал, что суд Льежа не согласился отдать Генпрокуратуре ЕС дело по обвинениям в адрес главы ЕК. Он добавил, что окончательное решение еще не принято, однако забрать дело сразу прокуратура ЕС не сможет. По мнению политика, Еврокомиссия пыталась добиться его передачи, чтобы «тихо свернуть» это расследование до выборов в Европарламент и до саммита объединения в конце июня, где будет решаться вопрос о продлении мандата фон дер Ляйен.