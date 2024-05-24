Сотрудник завода задержан из-за антироссийских надписей

В Дмитрове задержан сотрудник оборонного предприятия, наносивший антироссийские надписи на бирки ключей от шкафов, предназначенных для хранения вещей, и парализовавший этим работу завода, сообщил в своем Telegram-канале подмосковный главк СК РФ.

По данным ведомства, уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (Публичная деятельность, направленная на дискредитацию использования Вооруженных сил России, повлекшая нарушение общественной безопасности и создавшая помехи функционированию объектов промышленности).

«Установлено, что с января по февраль 2024 года подозреваемый, являясь сотрудником оборонного предприятия, с целью дискредитации деятельности ВС РФ нанес антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа, предназначенного для хранения вещей сотрудников», - говорится в сообщении.

Из-за его действий была временно остановлена работа предприятия, и заводу был нанесен материальный ущерб. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Он был отправлен под домашний арест, пояснили в СК России.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также депутат партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил лишать гражданства тех россиян, которые покинули страну и выступают с критикой властей. По его словам, речь может идти о россиянах, которые были обвинены по статье о дискредитации ВС РФ, но уехали в другую страну и не получили наказание.